***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2020 10:20
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,968792 TL'dir. 23.11.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889689
BIST
11:361.329
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 14,86
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
11:367,8663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0210
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
7,9523
En Düşük
7,8445
11:369,3458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0078
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,4300
En Düşük
9,2899
11:36462,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,16
|Açılış
|: 462,48
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler11:36
|ALCAR
|233,20
|48.433.567
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|KLMSN
|22,68
|25.694.506
|% 9,99
|
|ERBOS
|33,26
|45.306.224
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|CRFSA
|115,80
|23.919.189
|% -9,94
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|YAPRK
|38,00
|367.639
|% -7,32
|
|MRSHL
|354,40
|8.331.436
|% -5,87
|
|GARAN
|9,26
|1.880.312.260
|% 2,09
|
|EKGYO
|2,14
|1.178.223.694
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,05
|1.075.957.093
|% 3,74
|
|GUBRF
|51,30
|560.577.852
|% 2,09
|
|THYAO
|11,93
|467.113.756
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,14
|1.178.223.694
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,05
|1.075.957.093
|% 3,74
|
|GARAN
|9,26
|1.880.312.260
|% 2,09
|
|TSKB
|2,50
|240.657.541
|% 5,04
|
|SKBNK
|1,49
|140.362.470
|% 0,68
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8615
|7,8663
|% -0,27
|
|Euro
|9,3386
|9,3458
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,4933
|10,5460
|% 0,20
|
|Frank
|8,6170
|8,6689
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0931
|2,1036
|% -0,18
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-8,74
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,52
|46,52
|0,48
|
Seans Raporu
11:36
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11:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 06 artarak (% 1.19 ) 1, 200
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11:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, AVGYO, CASA, KERVN, ALCAR, KLMSN, SAFKR, POLTK, ERBOS
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11:45
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