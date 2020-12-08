***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2020 11:10
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,970529 TL'dir. 07.12.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892043
BIST
11:251.341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 11,09
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.345
En Düşük
1.332
11:257,8239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7943
11:259,4829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0237
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
11:25468,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,41
|Açılış
|: 468,52
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler11:25
|COSMO
|8,47
|28.544
|% 10,00
|
|SELEC
|18,16
|263.891.212
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.652.875
|% 9,99
|
|SILVR
|5,98
|12.218.807
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.032.254
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,35
|6.441.546
|% -10,00
|
|SAFKR
|14,87
|7.758.839
|% -9,99
|
|PKENT
|920,00
|164.278
|% -7,72
|
|KERVN
|1,03
|150.689
|% -7,21
|
|UFUK
|13,00
|93.210
|% -7,08
|
|PETKM
|4,97
|1.738.196.636
|% -2,55
|
|KRDMD
|5,25
|880.926.019
|% 3,14
|
|THYAO
|12,44
|497.956.121
|% 1,39
|
|EREGL
|12,96
|431.614.010
|% 5,97
|
|SASA
|19,94
|385.138.809
|% -3,11
|
|PETKM
|4,97
|1.738.196.636
|% -2,55
|
|TSKB
|1,88
|379.870.904
|% 3,87
|
|KRDMD
|5,25
|880.926.019
|% 3,14
|
|DOHOL
|2,88
|312.147.730
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,06
|134.226.891
|% 1,48
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8209
|7,8239
|% 0,18
|
|Euro
|9,4739
|9,4829
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,4023
|10,4545
|% -0,15
|
|Frank
|8,7465
|8,7992
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0789
|2,0893
|% 0,15
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|1,57
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,00
|
|B. Petrol
|48,34
|48,34
|-0,45
|
Seans Raporu
11:25
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11:36FRIGO
Yüzde 7.00 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 379 adet işlem
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11:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 11 artarak (% 1.17 ) 1, 485
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11:35
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, NIBAS, SAFKR
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11:35XU100
Endeks 1, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 8, 536.00 milyon TL de
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11:35BSOKE
Yüzde 5.47 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 176, 364 adet işlem