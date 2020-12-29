***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 09:56
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,978547 TL'dir. 28.12.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895314
BIST
11:441.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,30
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:447,4124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0258
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:449,0787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0159
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:44448,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 448,06
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:44
|ARZUM
|24,86
|21.978.627
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|57.954.691
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.574.977
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.838.203
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,60
|6.233.885
|% -6,80
|
|BRKSN
|8,34
|1.902.288
|% -6,61
|
|BRYAT
|473,00
|119.757.844
|% -5,87
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|GUBRF
|74,05
|1.048.615.387
|% 5,18
|
|THYAO
|13,02
|657.340.195
|% 3,17
|
|SASA
|20,94
|534.137.865
|% 7,49
|
|KARTN
|106,50
|488.411.179
|% 3,00
|
|KARSN
|3,31
|450.842.173
|% 5,41
|
|KARSN
|3,31
|450.842.173
|% 5,41
|
|GSDHO
|2,53
|259.920.673
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,55
|152.862.952
|% -1,27
|
|KRDMD
|5,60
|298.512.018
|% -0,18
|
|THYAO
|13,02
|657.340.195
|% 3,17
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4080
|7,4124
|% -0,35
|
|Euro
|9,0705
|9,0787
|% -0,17
|
|Sterlin
|9,9822
|10,0322
|% 0,16
|
|Frank
|8,3285
|8,3786
|% 0,00
|
|Riyal
|1,9679
|1,9778
|% -0,40
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|6,14
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,23
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,52
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
11:57RODRG
Yüzde 4.37 oranında artışla 14.82 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 879 adet işlem
-
11:56TGSAS
Yüzde 6.48 oranında artışla 10.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 385, 036 adet işlem
-
11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, TKFEN, TSKB
-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 79 artarak (% 0.45 ) 1, 297
-
11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, ARZUM, UMPAS, ORMA, CMBTN, BASCM, BERA, YAPRK