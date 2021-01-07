***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 10:31
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,978648 TL'dir. 06.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması h
BIST
12:131.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 11,51
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:137,2554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0505
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2508
12:138,9262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0824
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:13448,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,12
|Açılış
|: 448,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:11
|TGSAS
|18,59
|10.664.771
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.169.091
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.628.486
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|14.020.059
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,64
|84.349.114
|% -5,60
|
|BANVT
|45,22
|1.911.240
|% -5,28
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.144.921
|% 8,02
|
|ASELS
|19,13
|712.275.334
|% 2,35
|
|GARAN
|10,49
|660.338.973
|% 0,77
|
|TKFEN
|18,49
|488.332.515
|% 4,05
|
|AKBNK
|7,53
|462.046.966
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.144.921
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,43
|355.596.146
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,58
|353.906.283
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,22
|352.343.080
|% 1,90
|
|DOHOL
|3,32
|289.940.380
|% 2,47
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2527
|7,2548
|% -0,70
|
|Euro
|8,9197
|8,9282
|% -0,89
|
|Sterlin
|9,8537
|9,9031
|% -0,62
|
|Frank
|8,2042
|8,2536
|% -0,95
|
|Riyal
|1,9302
|1,9398
|% -0,61
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|3,52
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|2.965
|3.040
|-53,41
|
|Yarım
|1.433
|1.470
|-25,84
|
|Çeyrek
|719
|735
|-12,91
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,24
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|54,62
|54,62
|0,32
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:28BAGFS
Yüzde 5.76 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 087, 612 adet işlem
-
12:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 59 artarak (% 0.82 ) 1, 671
-
12:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, ASELS, TRKCM
-
12:27XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 14, 252.00 milyon TL de
-
12:27YGYO
Yüzde 9.64 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 922, 212 adet işlem