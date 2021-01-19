***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2021 09:59
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,985169 TL'dir. 18.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903183
BIST
10:341.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 13,48
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.576
En Düşük
1.569
10:347,4540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0191
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,4886
En Düşük
7,4408
10:349,0272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0088
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,0561
En Düşük
9,0058
10:34441,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,56
|Açılış
|: 441,32
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
440,71
BIST En Aktif Hisseler10:34
|MERIT
|144,10
|1.433.219
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|887.717
|% 10,00
|
|TMPOL
|14,97
|12.914.970
|% 9,99
|
|SNKRN
|32,36
|393.530
|% 9,99
|
|KSTUR
|244,40
|708.027
|% 9,99
|
|TKURU
|297,00
|82.863
|% -10,00
|
|INVEO
|77,35
|20.574.245
|% -9,69
|
|ATSYH
|9,00
|186.615
|% -5,26
|
|UMPAS
|2,76
|12.613
|% -4,17
|
|RODRG
|15,41
|671.689
|% -3,39
|
|SISE
|8,12
|949.336.699
|% 4,10
|
|THYAO
|13,57
|665.760.490
|% 2,57
|
|KRDMD
|7,21
|593.440.317
|% -0,83
|
|EKGYO
|2,50
|294.960.201
|% 0,00
|
|EREGL
|15,79
|200.204.241
|% -1,00
|
|SISE
|8,12
|949.336.699
|% 4,10
|
|EKGYO
|2,50
|294.960.201
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,21
|593.440.317
|% -0,83
|
|YGYO
|2,17
|118.532.433
|% 9,60
|
|THYAO
|13,57
|665.760.490
|% 2,57
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4472
|7,4540
|% -0,26
|
|Euro
|9,0155
|9,0272
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,1166
|10,1674
|% -0,15
|
|Frank
|8,3439
|8,3941
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9839
|1,9939
|% -0,19
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,48
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,04
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|0,45
|
Seans Raporu
10:34
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10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 62 artarak (% 0.69 ) 1, 694
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10:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, SISE, EKGYO
-
10:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, TRKCM, SODA
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10:50XU100
Endeks 1, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 6, 145.00 milyon TL de
-
10:50TMPOL
Yüzde 9.99 oranında artışla 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 878, 558 adet işlem