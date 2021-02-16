***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2021 09:50
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,991665 TL'dir. 15.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909817
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
0
En Düşük
0
18:056,9208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0434
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9661
En Düşük
6,9131
18:058,4103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0443
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,4620
En Düşük
8,3877
18:05405,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,36
|Açılış
|: 405,88
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
405,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|13,20
|53.436.411
|% 0,00
|
|TMPOL
|17,12
|32.785.327
|% 0,00
|
|SMART
|8,86
|9.415.916
|% 0,00
|
|VERUS
|66,65
|201.781.277
|% 0,00
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 0,00
|
|PRKAB
|13,20
|53.436.411
|% 0,00
|
|TMPOL
|17,12
|32.785.327
|% 0,00
|
|SMART
|8,86
|9.415.916
|% 0,00
|
|VERUS
|66,65
|201.781.277
|% 0,00
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 0,00
|
|KOZAL
|148,70
|4.993.570.362
|% 0,00
|
|SASA
|37,86
|1.705.705.802
|% 0,00
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 0,00
|
|GUBRF
|73,15
|1.198.409.687
|% 0,00
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|734.425.858
|% 0,00
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|288.324.687
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,33
|359.767.124
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,72
|404.294.252
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9191
|6,9208
|% -0,62
|
|Euro
|8,4037
|8,4103
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,6047
|9,6528
|% -0,51
|
|Frank
|7,7470
|7,7937
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8385
|1,8477
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|5,51
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,01
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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10:01TACTR
Yüzde 10.00 oranında artışla 31.68 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 714 adet işlem
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 65 artarak (% 1.61 ) 1, 370
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EPLAS, LIDFA, NIBAS, ISKPL, NUHCM, SASA, VERUS, GEDIK, VAKFN
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17:59
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