***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2021 09:50
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,999302 TL'dir. 11.03.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmas
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
0
En Düşük
0
18:057,5708
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0949
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5769
En Düşük
7,4594
18:059,0486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0721
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0568
En Düşük
8,9387
18:05416,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,02
|Açılış
|: 416,44
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
416,65
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5609
|7,5708
|% 1,27
|
|Euro
|9,0369
|9,0486
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,5220
|10,5748
|% 0,88
|
|Frank
|8,1248
|8,1738
|% 0,82
|
|Riyal
|2,0112
|2,0212
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-12,16
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,75
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,22
|69,22
|-0,41
|