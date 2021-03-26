***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 10:01
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,999222 TL'dir. 25.03.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920766
BIST
11:181.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,61
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:187,9939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0544
|Açılış
|: 61,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 61,9500
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:189,4308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0752
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2800
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:186,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,08
|Açılış
|: 6,47
|
|Önceki Kapanış
|: 6,39
|
6,50
En Düşük
6,37
BIST En Aktif Hisseler11:18
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.080.079
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|RTALB
|22,90
|112.650.557
|% 9,15
|
|AVOD
|9,49
|260.734.442
|% -9,96
|
|IEYHO
|1,63
|34.631.883
|% -7,91
|
|SEKUR
|33,44
|2.648.692
|% -5,75
|
|BSOKE
|3,64
|59.005.738
|% -4,96
|
|VERTU
|28,22
|21.974.733
|% -3,55
|
|GARAN
|7,07
|700.693.741
|% 1,14
|
|SISE
|7,46
|393.527.929
|% 3,32
|
|BJKAS
|6,82
|305.992.416
|% 8,25
|
|VESTL
|36,16
|269.210.567
|% -2,53
|
|AVOD
|9,49
|260.734.442
|% -9,96
|
|GARAN
|7,07
|700.693.741
|% 1,14
|
|GSRAY
|3,72
|219.689.744
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,20
|123.647.286
|% 1,85
|
|SISE
|7,46
|393.527.929
|% 3,32
|
|BJKAS
|6,82
|305.992.416
|% 8,25
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9878
|7,9939
|% 0,69
|
|Euro
|9,4085
|9,4308
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,9698
|11,0249
|% 0,98
|
|Frank
|8,4574
|8,5084
|% 0,63
|
|Riyal
|2,1250
|2,1357
|% 0,75
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|1,31
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|1,22
|
Seans Raporu
11:18
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-
11:27XU100
Endeks 1, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 5, 164.00 milyon TL de
-
11:27ISKPL
Yüzde 4.93 oranında artışla 47.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 705, 373 adet işlem
-
11:26RTALB
Yüzde 9.25 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 917, 268 adet işlem
-
11:24GOLTS
Yüzde 4.55 oranında artışla 60.95 lira fiyatla işlem gören hissede 289, 156 adet işlem
-
11:23BJKAS
Yüzde 9.05 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 732, 796 adet işlem