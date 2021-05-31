***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 12:12
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.05.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,018523 TL'dir. 28.05.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.05.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938957
BIST
12:061.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
12:068,4883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0764
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4716
12:0610,3563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0856
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
12:06519,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -4,29
|Açılış
|: 519,87
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler12:04
|YAYLA
|3,85
|37.787.369
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.653.106
|% 9,87
|
|EUYO
|4,72
|2.830.878
|% 9,26
|
|TUCLK
|11,70
|36.757.199
|% 8,23
|
|KUTPO
|36,12
|73.400.593
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.895.224
|% -9,95
|
|ADESE
|1,39
|27.655.521
|% -7,95
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|SANFM
|15,40
|1.224.703
|% -6,67
|
|THYAO
|13,29
|450.224.531
|% 2,39
|
|KRDMD
|8,03
|363.607.063
|% 1,77
|
|EREGL
|19,52
|282.301.969
|% 1,61
|
|GARAN
|7,97
|229.653.595
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,95
|227.281.412
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|227.281.412
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,17
|184.228.573
|% 0,46
|
|KRDMD
|8,03
|363.607.063
|% 1,77
|
|SKBNK
|1,11
|50.480.995
|% 0,91
|
|KARSN
|4,45
|203.090.015
|% -4,71
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4831
|8,4865
|% -0,91
|
|Euro
|10,3467
|10,3514
|% -0,87
|
|Sterlin
|11,9780
|12,0381
|% -1,14
|
|Frank
|9,3846
|9,4412
|% -1,00
|
|Riyal
|2,2539
|2,2652
|% -1,01
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|2,63
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|3.430
|3.482
|-20,00
|
|Tam
|3.415
|3.503
|-17,75
|
|Yarım
|1.651
|1.695
|-8,58
|
|Çeyrek
|828
|847
|-4,29
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|0,72
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
-
12:16IHLGM
Yüzde 5.00 oranında artışla 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 294, 590 adet işlem
-
12:15SAMAT
Yüzde 7.01 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 411, 085 adet işlem
-
12:14CELHA
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.57 lira fiyatla işlem gören hissede 719, 613 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 1, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 4, 639.00 milyon TL de
-
12:13YAYLA
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 982, 833 adet işlem