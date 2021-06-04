***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2021 09:53
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.06.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,015766 TL'dir. 03.06.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.06.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940019
BIST
11:101.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
11:108,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6964
11:1010,5517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0183
|Açılış
|: 10,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5358
11:10524,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,21
|Açılış
|: 524,64
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler11:10
|BOBET
|4,20
|213.934.287
|% 9,09
|
|EPLAS
|32,88
|7.639.540
|% 8,30
|
|FRIGO
|22,78
|17.060.959
|% 7,86
|
|MZHLD
|45,20
|1.376.956
|% 6,55
|
|IZFAS
|6,69
|6.352.798
|% 6,02
|
|TKURU
|219,30
|2.505.793
|% -7,08
|
|KARSN
|3,94
|221.754.837
|% -6,41
|
|CANTE
|7,55
|22.696.061
|% -5,51
|
|PKENT
|2.848,40
|2.317.051
|% -4,73
|
|RYSAS
|3,88
|10.595.373
|% -3,48
|
|GARAN
|8,04
|251.837.977
|% 0,00
|
|THYAO
|13,91
|243.062.320
|% -0,57
|
|SISE
|8,13
|229.517.889
|% 1,25
|
|KARSN
|3,94
|221.754.837
|% -6,41
|
|BOBET
|4,20
|213.934.287
|% 9,09
|
|KARSN
|3,94
|221.754.837
|% -6,41
|
|BOBET
|4,20
|213.934.287
|% 9,09
|
|GARAN
|8,04
|251.837.977
|% 0,00
|
|SISE
|8,13
|229.517.889
|% 1,25
|
|PETKM
|6,37
|174.299.610
|% 0,79
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7024
|8,7040
|% 0,02
|
|Euro
|10,5444
|10,5517
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,2782
|12,3397
|% 0,32
|
|Frank
|9,6009
|9,6587
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3195
|2,3311
|% 0,25
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|0,12
|
|Altın Gr.
|525
|525
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,00
|
|B. Petrol
|71,54
|71,54
|0,23
|
Seans Raporu
11:10
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-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 17 artarak (% 0.27 ) 1, 526
-
11:22XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 3, 299.00 milyon TL de
-
11:22BOBET
Yüzde 8.83 oranında artışla 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 430, 668 adet işlem
-
11:21DOBUR
Yüzde 4.67 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 165 adet işlem
-
11:20PENGD
Yüzde 4.35 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 894, 791 adet işlem