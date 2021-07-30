***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 10:24
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.07.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,038079 TL'dir. 29.07.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 29.07.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952936
BIST
14:431.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,32
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
14:438,4116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0440
|Açılış
|: 8,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3968
14:4310,0166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0520
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9908
14:43494,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,97
|Açılış
|: 494,22
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
493,52
BIST En Aktif Hisseler14:43
|DOBUR
|14,08
|2.967.611
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.435.593
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.709.403
|% 9,98
|
|SELVA
|8,17
|14.917.145
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|29.787.777
|% 9,84
|
|METUR
|6,82
|96.775.074
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|27.982.379
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,78
|126.051.498
|% -8,38
|
|MEGAP
|6,78
|126.051.498
|% -8,38
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,40
|869.202.877
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,35
|474.223.535
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,83
|463.666.240
|% 0,77
|
|EREGL
|20,00
|376.030.501
|% 0,00
|
|ASELS
|15,42
|337.841.594
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,35
|474.223.535
|% 1,73
|
|GARAN
|8,40
|869.202.877
|% 0,72
|
|KARSN
|4,34
|317.188.024
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,83
|463.666.240
|% 0,77
|
|ODAS
|1,80
|76.079.559
|% -2,17
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4089
|8,4116
|% -0,52
|
|Euro
|9,9977
|10,0166
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,7079
|11,7666
|% -0,57
|
|Frank
|9,2447
|9,3004
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2359
|2,2471
|% -0,56
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,61
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-30,00
|
|Tam
|3.258
|3.340
|-32,04
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-15,50
|
|Çeyrek
|790
|808
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,95
|74,95
|-0,15
|
Seans Raporu
14:43
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-
14:53MEGAP
Yüzde -8.38 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 452, 161 adet işlem
-
14:53MEGAP
Yüzde -8.38 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 452, 161 adet işlem
-
14:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 39 kaybederek (% -0.68 ) 1, 222
-
14:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSGYO, DOBUR, SELVA, VKING, KTSKR
-
14:52
BNTAS, SELVA, TSGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında