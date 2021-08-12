***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2021 09:47
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.08.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,039891 TL'dir. 11.08.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.08.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957493
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
0
En Düşük
0
18:058,6022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0227
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5777
18:0510,1084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0299
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0824
18:05485,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,49
|Açılış
|: 485,26
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|13,36
|14.742.186
|% 493,15
|
|GSDDE
|4,82
|11.952.383
|% 96,76
|
|PAGYO
|6,50
|959.884
|% 1,40
|
|BRYAT
|359,50
|133.950.583
|% 0,00
|
|ECILC
|5,89
|20.781.084
|% 0,00
|
|DAGI
|4,71
|41.623.327
|% 0,00
|
|BRYAT
|359,50
|133.950.583
|% 0,00
|
|ECILC
|5,89
|20.781.084
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,24
|49.445.561
|% 0,00
|
|DNISI
|12,07
|21.179.427
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% 0,00
|
|EREGL
|19,07
|1.242.006.796
|% 0,00
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% 0,00
|
|GENIL
|15,25
|1.089.366.074
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|484.477.439
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|265.057.395
|% 0,00
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5966
|8,6019
|% -0,27
|
|Euro
|10,1042
|10,1163
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,8873
|11,9469
|% -0,29
|
|Frank
|9,2943
|9,3502
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2867
|2,2981
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|2,18
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,28
|71,28
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem