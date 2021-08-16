***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.08.2021 10:34
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.08.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,042448 TL'dir. 13.08.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.08.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958206
BIST
11:171.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,91
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.460
En Düşük
1.451
11:178,4792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0379
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4603
11:1710,0005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0519
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9654
11:17484,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,29
|Açılış
|: 484,24
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
482,88
BIST En Aktif Hisseler11:17
|IZFAS
|6,82
|4.353.512
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.863.064
|% 9,95
|
|BOBET
|4,65
|43.099.873
|% 6,65
|
|CASA
|118,00
|25.016
|% 4,89
|
|EDATA
|15,04
|3.130.308
|% -3,34
|
|IDEAS
|49,50
|1.953.001
|% -2,94
|
|MARKA
|5,06
|1.838.364
|% -2,69
|
|MEDTR
|33,84
|19.380.073
|% -2,59
|
|MSGYO
|4,08
|686.061
|% -2,39
|
|ISKPL
|41,48
|76.664.755
|% -0,53
|
|GENIL
|14,88
|67.081.898
|% 1,02
|
|KZBGY
|17,18
|46.952.624
|% 2,14
|
|BOBET
|4,65
|43.099.873
|% 6,65
|
|GWIND
|4,02
|33.448.618
|% 2,03
|
|BOBET
|4,65
|43.099.873
|% 6,65
|
|GENIL
|14,88
|67.081.898
|% 1,02
|
|KZBGY
|17,18
|46.952.624
|% 2,14
|
|BMSCH
|8,00
|8.105.049
|% 1,39
|
|BASGZ
|18,68
|18.272.667
|% 1,74
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4670
|8,4792
|% -0,44
|
|Euro
|9,9930
|10,0005
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,7058
|11,7645
|% -0,59
|
|Frank
|9,2243
|9,2798
|% -0,43
|
|Riyal
|2,2514
|2,2627
|% -0,57
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-5,44
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,93
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,42
|-0,09
|
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|-1,03
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:31GSDDE
Yüzde 9.76 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 382, 783 adet işlem
-
11:30BERA
Yüzde 4.20 oranında artışla 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 970 adet işlem
-
11:29BOBET
Yüzde 6.65 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 468, 799 adet işlem
-
11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 22 artarak (% 0.72 ) 1, 573
-
11:28XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 3, 751.00 milyon TL de