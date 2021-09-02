***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2021 14:39
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.09.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,046352 TL'dir. 01.09.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 01.09.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961435
BIST
18:051.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.485
En Düşük
1.472
18:058,2770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0067
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3102
En Düşük
8,2566
18:059,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,8694
En Düşük
9,7991
18:05481,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,06
|Açılış
|: 481,51
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
480,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|6,05
|2.219.043
|% 10,00
|
|BASCM
|10,23
|354.290
|% 10,00
|
|ORCAY
|10,89
|634.691
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,08
|85.009.595
|% 10,00
|
|PAMEL
|46,90
|35.474.271
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.234.667
|% -10,00
|
|BALAT
|7,46
|3.690.778
|% -9,90
|
|DARDL
|3,14
|72.662.688
|% -8,19
|
|ANELE
|2,86
|188.920.921
|% -7,74
|
|YAPRK
|33,60
|68.222.044
|% -7,28
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|THYAO
|12,90
|700.859.183
|% 0,00
|
|TUPRS
|105,00
|536.603.198
|% 1,35
|
|KOZAL
|105,40
|477.829.845
|% 0,00
|
|FENER
|37,02
|463.188.553
|% 5,83
|
|YKBNK
|2,64
|300.258.986
|% 0,76
|
|ODAS
|1,54
|172.682.493
|% 1,32
|
|GARAN
|9,86
|981.703.593
|% 0,31
|
|DOHOL
|2,66
|244.624.696
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,35
|196.130.960
|% 9,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2740
|8,2770
|% -0,08
|
|Euro
|9,8456
|9,8526
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4135
|11,4707
|% 0,29
|
|Frank
|9,0118
|9,0661
|% -0,06
|
|Riyal
|2,1998
|2,2108
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-4,35
|
|Altın Gr.
|481
|482
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,74
|72,74
|1,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GSDHO
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 094, 048 adet işlem
-
17:58BURCE
Yüzde 9.62 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 794, 017 adet işlem
-
17:57YESIL
Yüzde 8.92 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 409, 908 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.31 ) 1, 592
-
17:56XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 10, 291.00 milyon TL de