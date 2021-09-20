***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2021 11:07
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.09.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,053296 TL'dir. 17.09.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 17.09.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964482
BIST
15:251.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -31,33
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
15:258,6691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0223
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:2510,1554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0152
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:25490,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,64
|Açılış
|: 490,67
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler15:25
|OYLUM
|8,15
|21.035.559
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|47.970.407
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.965.858
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|NUGYO
|13,23
|10.471.657
|% -9,94
|
|KTSKR
|58,45
|5.311.140
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,75
|11.433.426
|% -9,54
|
|BRYAT
|378,40
|54.413.527
|% -7,64
|
|BMSCH
|8,66
|34.116.121
|% -7,58
|
|TEZOL
|19,23
|1.191.989.697
|% 4,28
|
|THYAO
|12,56
|670.438.628
|% -1,26
|
|GARAN
|9,14
|649.286.730
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,37
|364.492.347
|% -3,27
|
|EREGL
|16,57
|334.180.189
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,37
|364.492.347
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,77
|185.101.772
|% -2,75
|
|GARAN
|9,14
|649.286.730
|% -2,66
|
|ODAS
|1,32
|88.463.393
|% -5,04
|
|TEZOL
|19,23
|1.191.989.697
|% 4,28
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6645
|8,6691
|% 0,26
|
|Euro
|10,1524
|10,1554
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,7999
|11,8591
|% -0,33
|
|Frank
|9,2933
|9,3493
|% 0,60
|
|Riyal
|2,3040
|2,3155
|% 0,22
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,02
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.243
|3.292
|15,00
|
|Tam
|3.233
|3.315
|22,22
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|10,75
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,37
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,00
|
|B. Petrol
|73,66
|73,66
|-1,68
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:34ESEN
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 302, 134 adet işlem
-
15:33XU100
Endeks 1, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 7, 057.00 milyon TL de
-
15:30ESEN
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 265, 245 adet işlem
-
15:29KARYE
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 14.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 591 adet işlem
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, SAHOL, HALKB