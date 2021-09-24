***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2021 10:27
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.09.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,055052 TL'dir. 23.09.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.09.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965093
BIST
10:461.387
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -14,44
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
10:468,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0939
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8621
En Düşük
8,7526
10:4610,4086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0995
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,4184
En Düşük
10,2810
10:46499,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 8,41
|Açılış
|: 499,31
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
499,51
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler10:46
|RALYH
|5,13
|5.761.816
|% 9,85
|
|OYLUM
|11,61
|12.001.897
|% 9,74
|
|KERVN
|0,49
|534.993
|% 8,89
|
|GARFA
|13,23
|2.493.235
|% 6,87
|
|ISBTR
|30.900,00
|30.900
|% 6,55
|
|KTSKR
|54,20
|5.309.531
|% -9,06
|
|AGYO
|3,04
|11.715.117
|% -7,32
|
|NUGYO
|9,02
|18.438.473
|% -6,53
|
|AKYHO
|2,35
|18.664.837
|% -5,62
|
|EPLAS
|25,76
|400.267
|% -5,08
|
|GARAN
|8,98
|507.626.627
|% -2,18
|
|KIMMR
|4,36
|292.916.328
|% 3,07
|
|THYAO
|13,43
|285.346.121
|% 0,75
|
|SISE
|8,13
|160.758.170
|% -1,33
|
|AKBNK
|5,16
|146.332.488
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,80
|135.842.916
|% -1,10
|
|KIMMR
|4,36
|292.916.328
|% 3,07
|
|YKBNK
|2,34
|141.778.185
|% -2,09
|
|GARAN
|8,98
|507.626.627
|% -2,18
|
|TSKB
|1,18
|36.040.883
|% -2,48
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8520
|8,8558
|% 1,07
|
|Euro
|10,3876
|10,4086
|% 0,97
|
|Sterlin
|12,1060
|12,1668
|% 1,01
|
|Frank
|9,5355
|9,5930
|% 1,03
|
|Riyal
|2,3525
|2,3643
|% 1,01
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|11,96
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,25
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,11
|
|B. Petrol
|77,45
|77,45
|0,22
|
Seans Raporu
10:46
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10:58AGYO
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 903, 269 adet işlem
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10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 63 kaybederek (% -1.31 ) 1, 479
-
10:57XU100
Endeks 1, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 17 altında . İşlem hacmi 3, 255.00 milyon TL de
-
10:57AKYHO
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 774, 741 adet işlem
-
10:56AGYO
Yüzde -7.32 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 701, 958 adet işlem