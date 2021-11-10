***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2021 11:53
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.11.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,076557 TL'dir. 09.11.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.11.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976793
BIST
12:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.612
12:059,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0934
|Açılış
|: 9,7870
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8379
En Düşük
9,7204
12:0511,3662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0724
|Açılış
|: 11,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3744
En Düşük
11,2653
12:05575,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,13
|Açılış
|: 575,35
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
575,55
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler12:05
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|BAGFS
|23,14
|12.473.063
|% 9,98
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,69
|2.583.687
|% 9,85
|
|SOKM
|12,53
|193.731.175
|% 7,92
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|KLMSN
|10,16
|17.907.622
|% -7,21
|
|DOKTA
|32,70
|5.941.339
|% -7,10
|
|SARKY
|16,98
|32.951.010
|% -6,96
|
|EMKEL
|2,74
|17.540.133
|% -6,48
|
|PETKM
|7,15
|1.403.257.540
|% -1,52
|
|GARAN
|10,64
|1.369.890.835
|% 0,57
|
|THYAO
|18,18
|776.138.030
|% 0,11
|
|TSPOR
|6,06
|731.127.025
|% -1,94
|
|SASA
|32,18
|442.496.617
|% 0,00
|
|PETKM
|7,15
|1.403.257.540
|% -1,52
|
|GARAN
|10,64
|1.369.890.835
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,08
|372.670.017
|% -0,32
|
|TSPOR
|6,06
|731.127.025
|% -1,94
|
|EKGYO
|2,12
|215.070.879
|% 0,00
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8219
|9,8256
|% 0,96
|
|Euro
|11,3489
|11,3662
|% 0,64
|
|Sterlin
|13,2234
|13,2897
|% 0,54
|
|Frank
|10,6880
|10,7524
|% 0,48
|
|Riyal
|2,6041
|2,6172
|% 0,73
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-5,82
|
|Altın Gr.
|575
|575
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.781
|3.876
|21,80
|
|Yarım
|1.828
|1.875
|10,55
|
|Çeyrek
|917
|938
|5,27
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,04
|
|B. Petrol
|85,19
|85,19
|0,41
|
Seans Raporu
12:05
daha fazla
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 92 artarak (% 0.05 ) 1, 760
-
12:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, GARAN, THYAO
-
12:15XU100
Endeks 1, 616 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 808.00 milyon TL de
-
12:14DOAS
Yüzde 7.28 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 226, 647 adet işlem
-
12:13IZFAS
Yüzde 9.85 oranında artışla 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 384, 583 adet işlem