***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2021 11:41
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.11.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,076551 TL'dir. 11.11.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.11.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977321
BIST
14:201.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,33
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
14:209,9296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0263
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
14:2011,3750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0246
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
14:20590,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -3,26
|Açılış
|: 590,00
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler14:18
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|51.480.408
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,70
|27.487.255
|% 9,60
|
|DOAS
|44,68
|218.203.280
|% 7,61
|
|DITAS
|18,54
|11.436.101
|% 6,86
|
|KZBGY
|32,02
|40.260.326
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|256.642.378
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|431.599.219
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|69.792.397
|% -7,75
|
|YEOTK
|53,10
|51.928.298
|% -5,09
|
|PETKM
|7,53
|2.266.840.510
|% -1,57
|
|GARAN
|10,66
|845.854.901
|% 0,57
|
|THYAO
|17,70
|806.375.784
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,45
|564.596.120
|% 0,40
|
|TUPRS
|155,10
|462.985.330
|% -0,89
|
|ADESE
|1,22
|431.599.219
|% -9,63
|
|PETKM
|7,53
|2.266.840.510
|% -1,57
|
|ODAS
|1,60
|375.282.255
|% 5,96
|
|YKBNK
|3,07
|295.204.269
|% -0,32
|
|GARAN
|10,66
|845.854.901
|% 0,57
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9266
|9,9313
|% 0,28
|
|Euro
|11,3690
|11,3738
|% 0,21
|
|Sterlin
|13,2548
|13,3213
|% 0,43
|
|Frank
|10,7096
|10,7741
|% 0,06
|
|Riyal
|2,6384
|2,6516
|% 0,20
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-14,14
|
|Altın Gr.
|589
|590
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|3.902
|3.961
|-31,00
|
|Tam
|3.881
|3.978
|-33,03
|
|Yarım
|1.876
|1.924
|-15,98
|
|Çeyrek
|941
|962
|-7,98
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,94
|7,95
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:33BRSAN
Yüzde 5.10 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 826 adet işlem
-
14:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 26 artarak (% 0.52 ) 1, 776
-
14:32XU100
Endeks 1, 636 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 12, 194.00 milyon TL de
-
14:32SERVE
Yüzde 5.39 oranında artışla 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 721 adet işlem
-
14:31BERA
Yüzde 6.63 oranında artışla 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 433, 766 adet işlem