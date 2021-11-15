***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2021 10:45
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.11.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,078125 TL'dir. 12.11.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.11.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977680
BIST
10:521.680
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 41,36
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.685
En Düşük
1.672
10:5210,0013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 9,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9430
|
10,0505
En Düşük
9,9378
10:5211,4557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0032
|Açılış
|: 11,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3750
|
11,5209
En Düşük
11,4087
10:52598,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,79
|Açılış
|: 598,18
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler10:52
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|134.595.804
|% 9,92
|
|GOZDE
|7,93
|110.222.245
|% 8,78
|
|YEOTK
|57,05
|31.606.551
|% 8,46
|
|KLKIM
|16,26
|34.189.604
|% 7,90
|
|OYLUM
|8,76
|16.385.369
|% -9,97
|
|ADESE
|1,10
|186.459.254
|% -9,84
|
|BASGZ
|14,15
|96.407.251
|% -9,12
|
|VAKFN
|5,80
|31.964.271
|% -9,09
|
|PENTA
|186,50
|4.219.927
|% -4,51
|
|PETKM
|7,77
|750.928.801
|% 1,57
|
|AKBNK
|6,83
|475.850.597
|% 7,73
|
|YKBNK
|3,32
|417.619.805
|% 7,44
|
|THYAO
|17,77
|308.859.753
|% -0,28
|
|ISCTR
|6,79
|273.310.182
|% 6,76
|
|ADESE
|1,10
|186.459.254
|% -9,84
|
|TSKB
|1,63
|218.892.686
|% 3,16
|
|YKBNK
|3,32
|417.619.805
|% 7,44
|
|SKBNK
|1,20
|118.010.398
|% 4,35
|
|PETKM
|7,77
|750.928.801
|% 1,57
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9986
|10,0013
|% 0,02
|
|Euro
|11,4504
|11,4557
|% 0,03
|
|Sterlin
|13,3790
|13,4461
|% -0,01
|
|Frank
|10,8188
|10,8840
|% 0,01
|
|Riyal
|2,6567
|2,6700
|% -0,06
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-5,08
|
|Altın Gr.
|598
|598
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,40
|
Seans Raporu
10:52
daha fazla
-
11:07YKBNK
Yüzde 7.77 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 533, 137 adet işlem
-
11:05PRKAB
Yüzde 6.26 oranında artışla 37.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 312, 560 adet işlem
-
11:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 01 artarak (% 2.92 ) 1, 832
-
11:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ADESE, TRKCM, TSKB
-
11:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, TRKCM, SODA