***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2021 13:13
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.11.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,085845 TL'dir. 26.11.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 26.11.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980042
BIST
15:211.787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,19
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.777
15:2112,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,2387
|Açılış
|: 12,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
15:2114,2466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2376
|Açılış
|: 14,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
15:21735,30
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 22,25
|Açılış
|: 735,30
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler15:21
|KTSKR
|31,24
|47.842.630
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.448.747
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.495.054
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|2.890.043
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.103.673
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|279.860.360
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,44
|31.550.842
|% -9,24
|
|DERIM
|7,73
|10.763.661
|% -8,19
|
|BJKAS
|5,33
|71.199.191
|% -7,47
|
|THYAO
|17,15
|2.178.663.054
|% 0,94
|
|SASA
|41,54
|1.034.039.791
|% 5,38
|
|ASELS
|21,76
|1.016.722.807
|% 5,22
|
|GARAN
|11,40
|1.013.911.923
|% -0,35
|
|SISE
|12,11
|852.747.631
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,16
|722.502.943
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,25
|386.445.462
|% 1,35
|
|ODAS
|1,53
|211.666.996
|% -0,65
|
|THYAO
|17,15
|2.178.663.054
|% 0,94
|
|ADESE
|0,78
|73.488.737
|% 0,00
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6004
|12,6077
|% 1,93
|
|Euro
|14,2236
|14,2466
|% 1,70
|
|Sterlin
|16,9858
|17,0710
|% 3,12
|
|Frank
|13,7621
|13,8450
|% 3,09
|
|Riyal
|3,3933
|3,4103
|% 3,22
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,32
|
|Altın Gr.
|736
|736
|22,93
|
|Cumhuriyet
|4.860
|4.934
|180,00
|
|Tam
|4.833
|4.956
|177,16
|
|Yarım
|2.336
|2.397
|85,70
|
|Çeyrek
|1.172
|1.199
|42,85
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,53
|9,55
|0,36
|
|B. Petrol
|75,02
|75,02
|3,43
|
Seans Raporu
15:21
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15:33
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