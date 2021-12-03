***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2021 09:51
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.12.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,083258 TL'dir. 02.12.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.12.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980807
BIST
18:051.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
0
En Düşük
0
18:0513,6846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0213
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,7564
En Düşük
13,5361
18:0515,4804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0284
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,5656
En Düşük
15,3327
18:05779,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,56
|Açılış
|: 779,88
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,23
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALARK
|11,14
|91.675.698
|% 0,00
|
|ASELS
|21,90
|1.202.676.953
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,31
|445.598
|% 0,00
|
|BRLSM
|9,94
|60.735.749
|% 0,00
|
|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,00
|
|ALARK
|11,14
|91.675.698
|% 0,00
|
|ASELS
|21,90
|1.202.676.953
|% 0,00
|
|DIRIT
|4,31
|445.598
|% 0,00
|
|BRLSM
|9,94
|60.735.749
|% 0,00
|
|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 0,00
|
|THYAO
|18,25
|2.227.973.063
|% 0,00
|
|GARAN
|11,65
|1.981.883.806
|% 0,00
|
|EREGL
|23,40
|1.403.958.411
|% 0,00
|
|SISE
|13,32
|1.356.063.430
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,36
|942.291.528
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,40
|1.334.386.056
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|302.011.522
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,35
|2.284.177.309
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|148.230.492
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6593
|13,6893
|% 0,19
|
|Euro
|15,4549
|15,5278
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,1345
|18,2254
|% -0,14
|
|Frank
|14,8042
|14,8934
|% -0,08
|
|Riyal
|3,6374
|3,6557
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|4,08
|
|Altın Gr.
|780
|780
|0,79
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.054
|5.183
|-0,87
|
|Yarım
|2.443
|2.507
|-0,42
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,01
|
|B. Petrol
|70,80
|70,80
|1,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 323 adet işlem
-
17:58DAGHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.75 lira fiyatla işlem gören hissede 280, 618 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 4.33 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 779, 213 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 26, 876.00 milyon TL de