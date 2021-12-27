***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 09:39
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 24.12.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,087937 TL'dir. 24.12.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 24.12.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986263
BIST
12:281.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 31,44
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
12:2811,3777
En Yüksek
|Değişim
|: 3,51%
|| 0,3863
|Açılış
|: 11,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
12:2812,8700
En Yüksek
|Değişim
|: 3,46%
|| 0,4305
|Açılış
|: 12,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
12:28656,07
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 17,74
|Açılış
|: 656,07
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler12:26
|ISKPL
|5,39
|37.468.905
|% 10,00
|
|SMART
|5,63
|3.404.231
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,15
|26.209.246
|% 9,95
|
|ADEL
|29,64
|3.688.892
|% 9,94
|
|BAGFS
|17,33
|7.121.077
|% 9,68
|
|DOBUR
|64,80
|704.311
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,22
|105.890
|% -9,80
|
|UZERB
|32,90
|90.804
|% -7,27
|
|SONME
|31,00
|351.757
|% -6,06
|
|PRKAB
|38,00
|4.218.494
|% -6,03
|
|THYAO
|21,32
|1.077.500.527
|% 0,95
|
|GARAN
|11,81
|1.034.300.624
|% 0,77
|
|EREGL
|29,12
|847.617.463
|% 2,61
|
|SISE
|13,99
|772.861.711
|% 1,38
|
|SASA
|50,65
|764.734.515
|% 6,41
|
|YKBNK
|3,64
|529.621.273
|% 3,12
|
|GARAN
|11,81
|1.034.300.624
|% 0,77
|
|EKGYO
|2,25
|184.271.847
|% 1,35
|
|ODAS
|1,39
|92.219.323
|% 1,46
|
|KRDMD
|9,72
|594.084.374
|% 3,08
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3107
|11,3314
|% 3,09
|
|Euro
|12,7788
|12,8203
|% 3,06
|
|Sterlin
|15,0754
|15,1510
|% 2,57
|
|Frank
|12,2267
|12,3004
|% 2,66
|
|Riyal
|2,9960
|3,0110
|% 2,66
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,32
|
|Altın Gr.
|656
|657
|18,18
|
|Cumhuriyet
|4.427
|4.493
|-29,00
|
|Tam
|4.403
|4.519
|-33,82
|
|Yarım
|2.128
|2.186
|-16,36
|
|Çeyrek
|1.067
|1.093
|-8,17
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,72
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|8,24
|8,25
|0,12
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|0,05
|