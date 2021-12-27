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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.12.2021 17:28
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Risk Yönetimi Hizmet Sözleşmesi'ni İş Yatırım Menkul  Değerler A.Ş. ile karşılıklı mutabakat dahilinde yenilemiş olup,  sözleşme süresi 01/01/2022-31/12/2022 tarihlerini kapsamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986419


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Yarım 2.139 2.197 -4,97  
Çeyrek 1.073 1.099 -2,48  
Gümüş.Ons 22,90 22,92 -0,06  
Gümüş Gr. 8,35 8,36 0,23  
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