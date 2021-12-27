***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 17:28
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Risk Yönetimi Hizmet Sözleşmesi'ni İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile karşılıklı mutabakat dahilinde yenilemiş olup, sözleşme süresi 01/01/2022-31/12/2022 tarihlerini kapsamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986419
BIST
17:211.912
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 20,62
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
17:2111,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 0,3770
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
17:2112,9328
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 0,4933
|Açılış
|: 12,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
17:21659,07
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 20,74
|Açılış
|: 659,07
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ISKPL
|5,39
|103.580.216
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|10.963.987
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|ECZYT
|55,10
|155.479.153
|% 9,98
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|65.453.958
|% -9,90
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|UFUK
|18,07
|423.291
|% -6,37
|
|GARAN
|11,74
|2.067.336.115
|% 0,17
|
|THYAO
|21,36
|1.963.587.267
|% 1,14
|
|EREGL
|29,14
|1.786.428.434
|% 2,68
|
|SASA
|51,05
|1.711.867.760
|% 7,25
|
|KRDMD
|9,54
|1.457.288.243
|% 1,17
|
|YKBNK
|3,68
|1.244.276.499
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,26
|602.077.140
|% 1,80
|
|GARAN
|11,74
|2.067.336.115
|% 0,17
|
|KRDMD
|9,54
|1.457.288.243
|% 1,17
|
|ODAS
|1,37
|148.837.395
|% 0,00
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3606
|11,3672
|% 3,42
|
|Euro
|12,8628
|12,9302
|% 3,94
|
|Sterlin
|15,1357
|15,2116
|% 2,98
|
|Frank
|12,2546
|12,3285
|% 2,89
|
|Riyal
|3,0006
|3,0157
|% 2,82
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,10
|
|Altın Gr.
|659
|659
|20,81
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,92
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,35
|8,36
|0,23
|
|B. Petrol
|76,38
|76,38
|0,59
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34SEKFK
Yüzde 4.18 oranında artışla 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 803, 005 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 83 artarak (% 1.19 ) 2, 112
-
17:33XU100
Endeks 1, 913 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 27, 174.00 milyon TL de
-
17:33IDEAS
Yüzde 6.63 oranında artışla 32.18 lira fiyatla işlem gören hissede 605, 533 adet işlem
-
17:31SASA
Yüzde 7.25 oranında artışla 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 095, 437 adet işlem