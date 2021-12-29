***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2021 11:24
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.12.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,086049 TL'dir. 28.12.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.12.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986837
BIST
17:141.899
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 48,46
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
17:1414,3520
En Yüksek
|Değişim
|: 7,21%
|| 0,9656
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
14,3680
En Düşük
13,3150
17:1414,5700
En Yüksek
|Değişim
|: 8,25%
|| 1,1100
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,5700
En Düşük
13,6700
17:14726,81
En Yüksek
|Değişim
|: 5,88%
|| 40,37
|Açılış
|: 727,78
|
|Önceki Kapanış
|: 686,45
|
729,26
En Düşük
683,10
BIST En Aktif Hisseler17:14
|ENKAI
|15,34
|137.472.199
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|47.885.872
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.112.177
|% 9,96
|
|NIBAS
|15,81
|27.030.459
|% 9,94
|
|NTHOL
|5,97
|72.670.835
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,70
|68.131
|% -41,78
|
|SEYKM
|12,36
|16.365.505
|% -9,98
|
|OYYAT
|45,62
|25.723.066
|% -9,12
|
|MIATK
|34,66
|32.526.408
|% -8,65
|
|PAMEL
|78,45
|18.083.205
|% -7,27
|
|EREGL
|29,06
|1.756.823.873
|% 4,46
|
|GARAN
|11,49
|1.597.766.090
|% 2,22
|
|THYAO
|21,46
|1.429.708.139
|% 4,79
|
|SISE
|13,88
|1.256.336.442
|% 3,50
|
|SASA
|52,90
|1.194.734.181
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,21
|545.864.124
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,46
|794.172.006
|% 0,58
|
|GARAN
|11,49
|1.597.766.090
|% 2,22
|
|TSKB
|1,47
|159.190.522
|% 2,08
|
|ODAS
|1,34
|136.224.583
|% 1,52
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3018
|14,3520
|% 7,21
|
|Euro
|14,5500
|14,5700
|% 8,25
|
|Sterlin
|16,9330
|17,0180
|% 6,93
|
|Frank
|13,7176
|13,8002
|% 6,84
|
|Riyal
|3,3530
|3,3698
|% 6,85
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-12,90
|
|Altın Gr.
|726
|726
|39,97
|
|Cumhuriyet
|4.969
|5.044
|322,00
|
|Tam
|4.957
|5.087
|340,15
|
|Yarım
|2.396
|2.461
|164,54
|
|Çeyrek
|1.202
|1.230
|82,27
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|9,17
|9,19
|0,43
|
|B. Petrol
|78,55
|78,55
|-0,12
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29YGGYO
Yüzde 7.44 oranında artışla 21.96 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 410 adet işlem
-
17:27NIBAS
Yüzde 9.81 oranında artışla 15.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 755, 766 adet işlem
-
17:26ALGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 33.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 377, 215 adet işlem
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 63 artarak (% 2.90 ) 1, 692
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, GLRYH, NTHOL, AYGAZ, AVGYO, ENKAI, AVOD