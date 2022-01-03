***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2022 11:27
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,081737 TL'dir. 31.12.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 31.12.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987812
BIST
15:421.907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 48,89
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:4213,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0555
|Açılış
|: 13,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:4215,1651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0588
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:42772,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -6,79
|Açılış
|: 770,55
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:40
|CRFSA
|42,02
|3.169.611
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|8.510.962
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.694.166
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.330.299
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.869.201
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,33
|50.396.050
|% -6,69
|
|NIBAS
|14,21
|20.014.354
|% -4,76
|
|AKGRT
|10,26
|12.101.655
|% -3,21
|
|DURDO
|19,35
|6.304.543
|% -2,91
|
|GARAN
|11,49
|1.414.466.477
|% 1,95
|
|THYAO
|20,98
|1.270.130.406
|% 4,80
|
|EREGL
|28,68
|974.995.305
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,45
|794.408.006
|% 2,07
|
|SISE
|13,63
|764.024.562
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,45
|794.408.006
|% 2,07
|
|ODAS
|1,39
|179.784.663
|% 3,73
|
|GARAN
|11,49
|1.414.466.477
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,21
|244.606.010
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,31
|502.635.990
|% 1,53
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3431
|13,3452
|% 0,68
|
|Euro
|15,1466
|15,2157
|% 0,72
|
|Sterlin
|17,7009
|17,7897
|% -0,96
|
|Frank
|14,3407
|14,4271
|% -0,90
|
|Riyal
|3,4914
|3,5089
|% -0,81
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-7,80
|
|Altın Gr.
|769
|770
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|5.127
|5.205
|-129,00
|
|Tam
|5.106
|5.240
|-124,19
|
|Yarım
|2.468
|2.535
|-60,08
|
|Çeyrek
|1.238
|1.267
|-30,03
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,47
|78,47
|0,69
|
Seans Raporu
15:40
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-
15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 83 artarak (% 3.10 ) 2, 088
-
15:53XU100
Endeks 1, 910 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 81 üstünde . İşlem hacmi 16, 013.00 milyon TL de
-
15:52PRKAB
Yüzde 8.43 oranında artışla 68.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 208, 837 adet işlem
-
15:51BANVT
Yüzde 6.34 oranında artışla 99.80 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 077 adet işlem
-
15:49PRKAB
Yüzde 8.11 oranında artışla 68.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 196, 258 adet işlem