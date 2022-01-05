***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2022 10:53
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.01.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,083031 TL'dir. 04.01.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.01.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988876
BIST
10:401.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,68
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
10:4013,3815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0260
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:4015,1239
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0279
|Açılış
|: 783,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 782,5140
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:40783,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,67
|Açılış
|: 22,45
|
|Önceki Kapanış
|: 22,64
|
22,48
En Düşük
22,45
BIST En Aktif Hisseler10:38
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|BFREN
|1.264,90
|22.824.370
|% 6,08
|
|ELITE
|24,48
|31.624.244
|% -10,00
|
|BUCIM
|3,85
|12.008.862
|% -6,33
|
|KRGYO
|8,14
|8.359.464
|% -6,22
|
|KUYAS
|5,03
|2.405.568
|% -5,09
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|THYAO
|23,08
|540.980.530
|% 1,23
|
|EREGL
|30,06
|342.036.647
|% -0,53
|
|BIMAS
|68,90
|297.514.451
|% 1,77
|
|TSPOR
|7,62
|278.226.070
|% 4,10
|
|GARAN
|11,44
|253.090.434
|% 0,09
|
|EKGYO
|2,26
|99.545.278
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,62
|278.226.070
|% 4,10
|
|TSKB
|1,47
|44.314.224
|% -0,68
|
|ODAS
|1,39
|39.719.648
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,42
|90.198.844
|% -0,29
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3656
|13,3815
|% -0,19
|
|Euro
|15,0997
|15,1239
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,0967
|18,1874
|% 0,09
|
|Frank
|14,5942
|14,6821
|% 0,17
|
|Riyal
|3,5591
|3,5769
|% 0,01
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-1,03
|
|Altın Gr.
|781
|781
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|0,06
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
-
10:52EKIZ
Yüzde 8.94 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 386 adet işlem
-
10:50XU100
Endeks 1, 965 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 4, 410.00 milyon TL de
-
10:50VERTU
Yüzde 4.22 oranında artışla 28.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 633, 285 adet işlem
-
10:49BSOKE
Yüzde 4.02 oranında artışla 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 561, 855 adet işlem
-
10:48AGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 623, 758 adet işlem