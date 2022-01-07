***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2022 11:16
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.01.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,084175 TL'dir. 06.01.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.01.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989778
BIST
11:352.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,98
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.014
11:3513,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0177
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:3515,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0484
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:35795,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,83
|Açılış
|: 795,42
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:35
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|LIDFA
|4,73
|21.717.399
|% 9,24
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|ELITE
|19,84
|59.931.112
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,50
|2.200.135
|% -4,72
|
|MTRYO
|1,64
|591.218
|% -3,53
|
|GARAN
|11,72
|1.571.987.688
|% 2,09
|
|THYAO
|24,82
|940.922.911
|% -0,16
|
|EREGL
|30,50
|816.238.846
|% 0,99
|
|KRDMD
|10,92
|686.650.716
|% 3,12
|
|SISE
|14,95
|633.124.162
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,61
|519.333.975
|% 3,44
|
|GARAN
|11,72
|1.571.987.688
|% 2,09
|
|PETKM
|9,55
|619.688.820
|% 1,81
|
|KRDMD
|10,92
|686.650.716
|% 3,12
|
|TSKB
|1,55
|78.761.078
|% 2,65
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8439
|13,8596
|% 0,13
|
|Euro
|15,6703
|15,6930
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,6700
|18,7636
|% 0,30
|
|Frank
|14,9560
|15,0460
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6713
|3,6897
|% 0,17
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|0,97
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,47
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,23
|82,23
|0,24
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:50KRSTL
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 358, 484 adet işlem
-
11:49BFREN
Yüzde 4.44 oranında artışla 1, 221.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 964 adet işlem
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TOASO, VESTL
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, KRDMD, ISCTR
-
11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 18 artarak (% 0.90 ) 1, 816