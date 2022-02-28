***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 12:44
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.02.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,110944TL'dir. 25.02.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.02.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005048
BIST
17:061.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -20,87
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:0613,8247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0292
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:0615,5792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0512
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:06851,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 12,86
|Açılış
|: 851,39
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:04
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.780.229
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.262.140
|% 9,89
|
|DIRIT
|3,57
|198.189
|% 9,85
|
|IHYAY
|0,66
|10.366.955
|% -9,59
|
|AGESA
|20,86
|3.892.496
|% -9,15
|
|AEFES
|24,46
|64.454.838
|% -8,87
|
|PKENT
|387,50
|10.161.691
|% -8,61
|
|AYCES
|55,70
|2.358.932
|% -7,86
|
|THYAO
|25,66
|3.989.053.027
|% -6,01
|
|KRDMD
|11,65
|2.197.375.485
|% 2,92
|
|EREGL
|30,94
|2.073.094.823
|% -0,71
|
|TUPRS
|190,00
|1.312.736.884
|% 5,61
|
|GARAN
|11,12
|1.099.065.933
|% -2,28
|
|YKBNK
|3,54
|707.988.510
|% -3,54
|
|KRDMD
|11,65
|2.197.375.485
|% 2,92
|
|THYAO
|25,66
|3.989.053.027
|% -6,01
|
|EKGYO
|1,99
|278.254.526
|% -2,45
|
|KARSN
|3,80
|542.612.417
|% -3,31
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8094
|13,8319
|% 0,26
|
|Euro
|15,5190
|15,5822
|% -0,31
|
|Sterlin
|18,4658
|18,5584
|% 0,10
|
|Frank
|14,9682
|15,0584
|% 0,81
|
|Riyal
|3,6690
|3,6874
|% 0,07
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|25,47
|
|Altın Gr.
|850
|850
|11,36
|
|Cumhuriyet
|5.650
|5.735
|33,00
|
|Tam
|5.626
|5.769
|37,00
|
|Yarım
|2.719
|2.791
|17,90
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|8,95
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,58
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,12
|
|B. Petrol
|97,85
|97,85
|3,73
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19TAVHL
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 643, 088 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 55 kaybederek (% -0.76 ) 2, 165
-
17:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KRDMD, THYAO
-
17:18XU100
Endeks 1, 931 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 25, 102.00 milyon TL de
-
17:18AGESA
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 21.00 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 997 adet işlem