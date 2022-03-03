***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2022 14:54
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mevcut Bağış Politikası çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde yapılan herhangi bir bağış olmadığı hususunun Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006803
BIST
16:102.025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 38,42
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
16:1014,1441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0543
|Açılış
|: 14,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
16:1015,7191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0099
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
16:10878,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,97
|Açılış
|: 878,24
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler16:08
|PKENT
|374,00
|18.493.281
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.067.054.801
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|510.878.241
|% 9,96
|
|OZGYO
|2,00
|43.774.595
|% 9,89
|
|AKFGY
|3,25
|125.068.697
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|UFUK
|17,58
|201.448
|% -3,67
|
|KUYAS
|5,53
|18.057.473
|% -3,66
|
|KRDMD
|13,56
|3.093.351.815
|% 5,44
|
|THYAO
|25,94
|2.023.069.021
|% -0,15
|
|EREGL
|36,08
|1.726.996.396
|% 4,64
|
|ASELS
|24,04
|1.710.516.358
|% 4,70
|
|GARAN
|11,75
|1.083.136.082
|% 1,12
|
|KRDMD
|13,56
|3.093.351.815
|% 5,44
|
|YKBNK
|3,67
|430.238.284
|% 0,55
|
|PETKM
|7,86
|753.098.772
|% 2,88
|
|GARAN
|11,75
|1.083.136.082
|% 1,12
|
|DOHOL
|2,63
|220.728.485
|% 1,94
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1435
|14,1494
|% 0,42
|
|Euro
|15,6731
|15,7204
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,8705
|18,9651
|% 0,26
|
|Frank
|15,3066
|15,3988
|% 0,40
|
|Riyal
|3,7580
|3,7768
|% 0,37
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,47
|
|Altın Gr.
|878
|878
|6,07
|
|Cumhuriyet
|5.824
|5.912
|8,00
|
|Tam
|5.797
|5.942
|15,51
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,50
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,75
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,08
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,96
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23KOZAL
Yüzde 9.98 oranında artışla 128.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 546, 657 adet işlem
-
16:22YKSLN
Yüzde 5.78 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 698, 847 adet işlem
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 06 artarak (% 2.01 ) 2, 282
-
16:21IPEKE
Yüzde 9.51 oranında artışla 14.86 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 884, 986 adet işlem
-
16:20KRDMD
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 336, 770 adet işlem