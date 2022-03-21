***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.03.2022 14:42
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,121194 TL'dir. 18.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.03.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011720
BIST
17:452.172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 28,11
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
17:4514,8248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0352
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
17:4516,3847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0210
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
17:45922,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,27
|Açılış
|: 922,20
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler17:45
|PENTA
|419,20
|36.444.815
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.876.729
|% 10,00
|
|MAALT
|261,80
|37.021.448
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|73.858.435
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|60.406.634
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|161.974.348
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|SILVR
|7,20
|18.680.447
|% -4,89
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,80
|1.946.123.659
|% 0,29
|
|KRDMD
|14,97
|1.854.455.203
|% 1,49
|
|EREGL
|36,20
|1.694.571.524
|% 0,11
|
|GARAN
|11,82
|1.519.266.280
|% -0,08
|
|SISE
|13,97
|1.243.002.875
|% 2,27
|
|YKBNK
|4,00
|804.529.736
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,31
|428.153.502
|% 3,12
|
|DOHOL
|3,58
|510.859.112
|% 1,99
|
|GARAN
|11,82
|1.519.266.280
|% -0,08
|
|KRDMD
|14,97
|1.854.455.203
|% 1,49
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8193
|14,8248
|% 0,24
|
|Euro
|16,3716
|16,3847
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,4938
|19,5916
|% 0,32
|
|Frank
|15,8728
|15,9684
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9388
|3,9586
|% 0,21
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|11,38
|
|Altın Gr.
|923
|923
|8,96
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|0,16
|
|B. Petrol
|115
|115
|7,01
|