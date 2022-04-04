***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.04.2022 14:41
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,123509 TL'dir. 01.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 01.04.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015396
BIST
17:442.304
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 52,74
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.305
En Düşük
2.264
17:4414,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0229
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:4416,1821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0358
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:44913,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,58
|Açılış
|: 913,48
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ARMDA
|78,10
|6.837.408
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.213.913
|% 9,98
|
|ULKER
|17,11
|309.799.190
|% 9,96
|
|ACSEL
|30,90
|41.164.355
|% 9,96
|
|AYGAZ
|30,26
|123.747.588
|% 9,96
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,64
|1.847.394.037
|% -5,53
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,83
|22.601.184
|% -4,39
|
|TSGYO
|4,97
|25.111.510
|% -3,68
|
|GARAN
|12,63
|3.954.785.507
|% 1,45
|
|THYAO
|33,28
|2.971.256.812
|% 1,53
|
|KRDMD
|15,87
|2.824.034.796
|% 1,73
|
|SISE
|16,16
|2.568.396.197
|% 5,14
|
|AKBNK
|7,67
|2.524.758.127
|% 4,92
|
|EKGYO
|2,51
|1.712.296.480
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,67
|2.524.758.127
|% 4,92
|
|KARSN
|5,64
|1.847.394.037
|% -5,53
|
|GARAN
|12,63
|3.954.785.507
|% 1,45
|
|YKBNK
|4,19
|1.255.470.357
|% 1,95
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6933
|14,7064
|% 0,16
|
|Euro
|16,1650
|16,1821
|% -0,22
|
|Sterlin
|19,2444
|19,3409
|% 0,24
|
|Frank
|15,8208
|15,9161
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9086
|3,9282
|% 0,16
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|10,68
|
|Altın Gr.
|912
|912
|3,21
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,48
|
Seans Raporu
17:44
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