***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2022 16:18
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,121449 TL'dir. 08.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.04.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019166
BIST
18:052.449
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 55,72
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
18:0514,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0489
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
18:0516,0146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0313
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
18:05922,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,02
|Açılış
|: 922,42
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISFIN
|4,62
|439.471.333
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|192.309.938
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.161.588,90
|1.161.589
|% 10,00
|
|ISGYO
|16,84
|144.904.324
|% 9,99
|
|EPLAS
|21,38
|35.617.280
|% 9,98
|
|MARTI
|1,85
|107.156.810
|% -8,87
|
|AKFGY
|3,01
|61.357.495
|% -4,75
|
|CEOEM
|11,36
|29.304.535
|% -4,54
|
|GZNMI
|39,50
|33.519.161
|% -4,50
|
|KLKIM
|20,82
|249.169.065
|% -4,06
|
|GARAN
|13,87
|6.226.802.552
|% 4,29
|
|THYAO
|36,24
|5.898.885.787
|% 2,60
|
|KRDMD
|16,22
|3.726.589.590
|% 2,92
|
|YKBNK
|5,01
|3.066.731.933
|% 7,28
|
|ASELS
|27,98
|2.921.862.990
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,77
|1.786.271.547
|% 5,73
|
|YKBNK
|5,01
|3.066.731.933
|% 7,28
|
|TSKB
|1,74
|874.856.289
|% 9,43
|
|GARAN
|13,87
|6.226.802.552
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,17
|433.053.139
|% 6,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6905
|14,6945
|% -0,33
|
|Euro
|16,0005
|16,0146
|% -0,20
|
|Sterlin
|19,0986
|19,1944
|% -0,32
|
|Frank
|15,7135
|15,8081
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9039
|3,9235
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|4,26
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,03
|
|B. Petrol
|98,62
|98,62
|-4,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem