***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 10:49
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,133826 TL'dir. 18.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.04.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021699
BIST
10:342.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,68
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.529
En Düşük
2.521
10:3414,6551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0185
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6587
En Düşük
14,6258
10:3415,8216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0276
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8250
En Düşük
15,7630
10:34932,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,07
|Açılış
|: 932,44
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,18
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler10:32
|DAGHL
|19,28
|4.237.413
|% 9,92
|
|ALCAR
|310,90
|31.228.906
|% 6,80
|
|IHAAS
|19,75
|12.168.634
|% 6,01
|
|BFREN
|1.240,50
|24.265.949
|% 5,31
|
|MEPET
|3,67
|15.684.071
|% 5,16
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|ISGYO
|11,27
|12.341.628
|% -8,37
|
|KARYE
|14,25
|44.546.706
|% -8,36
|
|MIPAZ
|5,91
|2.123.174
|% -4,68
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|THYAO
|38,04
|905.812.690
|% 1,06
|
|KRDMD
|16,43
|836.343.245
|% 1,80
|
|GARAN
|14,54
|640.411.953
|% 0,83
|
|ASELS
|28,42
|510.508.912
|% 0,92
|
|EREGL
|35,74
|504.714.846
|% 1,59
|
|TSKB
|2,04
|166.135.061
|% 2,00
|
|YKBNK
|5,33
|390.818.567
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,94
|200.871.372
|% 1,38
|
|VAKBN
|4,43
|236.828.916
|% 2,07
|
|KRDMD
|16,43
|836.343.245
|% 1,80
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6516
|14,6580
|% 0,15
|
|Euro
|15,8124
|15,8220
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,0068
|19,1021
|% 0,09
|
|Frank
|15,4441
|15,5371
|% 0,08
|
|Riyal
|3,8959
|3,9154
|% 0,28
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-0,14
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,35
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,01
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,52
|
Seans Raporu
10:32
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10:47DAGHL
Yüzde 9.92 oranında artışla 19.28 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 815 adet işlem
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10:46VESBE
Yüzde 4.09 oranında artışla 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 514, 098 adet işlem
-
10:45XU100
Endeks 2, 529 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 9, 785.00 milyon TL de
-
10:45YATAS
Yüzde 4.44 oranında artışla 15.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 463, 357 adet işlem
-
10:44HTTBT
Yüzde 4.43 oranında artışla 12.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 045, 269 adet işlem