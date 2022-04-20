***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2022 12:42
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,135498 TL'dir. 19.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.04.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022272
BIST
14:342.516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,94
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
14:3414,6727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0226
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
14:3415,9135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0975
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
14:34921,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,24
|Açılış
|: 921,75
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,11
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler14:34
|DAGHL
|21,20
|9.481.283
|% 9,90
|
|AYEN
|17,03
|20.290.868
|% 7,31
|
|MANAS
|26,70
|60.075.517
|% 7,23
|
|NATEN
|67,30
|143.497.705
|% 6,74
|
|LKMNH
|17,93
|12.792.180
|% 6,73
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|PEGYO
|1,38
|35.897.905
|% -5,48
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,28
|27.031.010
|% -4,88
|
|THYAO
|38,82
|2.938.722.192
|% 0,15
|
|GARAN
|14,18
|1.231.480.849
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,30
|1.139.889.504
|% -0,20
|
|PETKM
|10,50
|1.074.477.128
|% 2,14
|
|KRDMD
|16,32
|972.486.249
|% -0,49
|
|ODAS
|2,56
|808.152.143
|% 1,19
|
|YKBNK
|5,23
|945.624.547
|% 0,19
|
|TSKB
|2,03
|337.797.830
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,89
|425.722.409
|% -0,34
|
|ZOREN
|2,26
|323.951.385
|% 3,67
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6687
|14,6727
|% 0,15
|
|Euro
|15,9045
|15,9135
|% 0,62
|
|Sterlin
|19,0916
|19,1874
|% 0,56
|
|Frank
|15,4301
|15,5231
|% 0,71
|
|Riyal
|3,9003
|3,9198
|% 0,14
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|3,71
|
|Altın Gr.
|921
|921
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-40,00
|
|Tam
|6.079
|6.231
|-37,88
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|-18,33
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,05
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,13
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:46XU100
Endeks 2, 516 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 25, 227.00 milyon TL de
-
14:46PEGYO
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 083, 037 adet işlem
-
14:44MPARK
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 34.72 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 857 adet işlem
-
14:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TTKOM, PGSUS
-
14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 47 kaybederek (% -0.20 ) 2, 266