***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 10:09
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,135826 TL'dir. 20.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.04.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022604
BIST
10:252.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,76
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.545
En Düşük
2.531
10:2514,6775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0062
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
10:2516,0441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1122
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0441
En Düşük
15,8826
10:25920,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,54
|Açılış
|: 920,80
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler10:23
|DAGHL
|23,30
|4.247.750
|% 9,91
|
|DAGI
|3,89
|46.244.421
|% 9,89
|
|ASUZU
|96,95
|14.053.563
|% 7,66
|
|CRFSA
|36,50
|17.687.495
|% 5,92
|
|TUCLK
|14,31
|18.421.334
|% 5,45
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|MEPET
|3,47
|1.232.475
|% -4,67
|
|IHAAS
|16,70
|344.544
|% -4,57
|
|HUNER
|3,24
|7.022.942
|% -3,86
|
|AVGYO
|3,00
|4.465.980
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,97
|504.797.406
|% 2,06
|
|THYAO
|38,88
|462.571.170
|% 0,05
|
|GARAN
|14,26
|317.879.191
|% 0,49
|
|YKBNK
|5,35
|273.083.779
|% 0,75
|
|ASELS
|28,04
|222.047.909
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,97
|504.797.406
|% 2,06
|
|ODAS
|2,60
|134.123.385
|% -0,38
|
|YKBNK
|5,35
|273.083.779
|% 0,75
|
|VAKBN
|4,44
|127.046.502
|% 0,91
|
|DOHOL
|3,89
|95.688.977
|% 1,30
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6741
|14,6779
|% 0,04
|
|Euro
|16,0304
|16,0467
|% 0,72
|
|Sterlin
|19,1263
|19,2222
|% 0,06
|
|Frank
|15,4222
|15,5151
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9016
|3,9212
|% 0,05
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-5,62
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,26
|
Seans Raporu
10:23
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10:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 37 artarak (% 0.76 ) 2, 843
-
10:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR
-
10:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, EKGYO
-
10:37XU100
Endeks 2, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 6, 481.00 milyon TL de
-
10:37KFEIN
Yüzde 4.58 oranında artışla 21.94 lira fiyatla işlem gören hissede 635, 366 adet işlem