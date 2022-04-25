***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2022 13:08
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,137714 TL'dir. 22.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.04.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023443
BIST
14:332.481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,40
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.481
En Düşük
2.428
14:3314,7616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0189
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
14:3315,8699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0517
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:33906,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -8,80
|Açılış
|: 906,88
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
905,05
BIST En Aktif Hisseler14:31
|ACSEL
|39,20
|35.044.254
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|GSDHO
|4,15
|264.314.775
|% 9,79
|
|KGYO
|5,13
|2.504.481
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|DESA
|11,19
|5.222.239
|% -4,85
|
|TRGYO
|6,96
|80.538.634
|% -4,66
|
|THYAO
|39,28
|2.576.863.447
|% -1,16
|
|GARAN
|14,98
|2.385.221.841
|% 5,57
|
|SISE
|17,79
|1.355.695.809
|% -0,22
|
|AKBNK
|9,30
|1.126.652.767
|% 1,75
|
|YKBNK
|5,18
|1.104.038.756
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,77
|901.087.851
|% -1,33
|
|ODAS
|2,55
|646.370.299
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,18
|1.104.038.756
|% 1,57
|
|TSKB
|2,00
|421.245.423
|% 2,04
|
|GARAN
|14,98
|2.385.221.841
|% 5,57
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7602
|14,7639
|% 0,14
|
|Euro
|15,8452
|15,8648
|% -0,36
|
|Sterlin
|18,7555
|18,8496
|% -0,61
|
|Frank
|15,3476
|15,4400
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9256
|3,9453
|% 0,16
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-22,21
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-9,85
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.130
|-62,00
|
|Tam
|6.006
|6.155
|-67,69
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|-32,74
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-16,37
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,28
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,30
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:46FORMT
Yüzde 5.48 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 317, 432 adet işlem
-
14:45ISKUR
Yüzde 9.52 oranında artışla 1, 150, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1 adet işlem
-
14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, TTKOM, TUPRS
-
14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 5 artarak (% 0.07 ) 2, 231
-
14:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ACSEL, GSDHO, UFUK, DAGHL, KSTUR