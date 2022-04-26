***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Sayın Nuriddin Mehmet ÖZKUR Yönetim Kurulu Üyeliğinden 26.04.2022 tarihindeistifaen ayrılmış olup, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Osman Neşet TANDOĞANYönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Yine aynı tarihte yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sayın Şeref YAROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023798BIST