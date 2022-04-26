***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2022 14:46
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Sayın Nuriddin Mehmet ÖZKUR Yönetim Kurulu Üyeliğinden 26.04.2022 tarihinde
istifaen ayrılmış olup, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Osman Neşet TANDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Yine aynı tarihte yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sayın Şeref YAROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023798
BIST
17:332.422
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -60,35
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.411
17:3314,8062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0385
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:3315,7782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0555
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7610
17:33905,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,44
|Açılış
|: 905,38
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:28
|ACSEL
|43,12
|68.691.207
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.581.962
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|39.930.204
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.403.735
|% -9,87
|
|TSPOR
|5,89
|247.470.573
|% -8,82
|
|KGYO
|4,68
|21.933.060
|% -8,77
|
|GSDDE
|4,03
|43.725.340
|% -8,62
|
|THYAO
|39,28
|6.539.940.358
|% -0,81
|
|KRDMD
|14,75
|2.959.806.979
|% -2,06
|
|GARAN
|14,97
|1.878.512.698
|% 0,00
|
|EREGL
|33,34
|1.838.323.361
|% -3,36
|
|SISE
|17,70
|1.834.923.904
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,64
|1.261.595.857
|% -4,35
|
|YKBNK
|4,99
|1.687.725.607
|% -2,73
|
|ODAS
|2,39
|738.582.834
|% -3,63
|
|TSKB
|1,91
|380.275.094
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,75
|2.959.806.979
|% -2,06
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8042
|14,8080
|% 0,27
|
|Euro
|15,7729
|15,7810
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,6918
|18,7855
|% -0,44
|
|Frank
|15,3826
|15,4753
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9351
|3,9548
|% 0,17
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|4,14
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,93
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,71
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43TUPRS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 245.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 682, 984 adet işlem
-
17:42GSDDE
Yüzde -8.62 oranında düşüşle 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 327, 600 adet işlem
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -71, 93 kaybederek (% -2.59 ) 2, 710
-
17:40XU100
Endeks 2, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 43 altında . İşlem hacmi 43, 059.00 milyon TL de
-
17:40TUCLK
Yüzde -5.69 oranında düşüşle 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 570, 877 adet işlem