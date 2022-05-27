***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2022 10:19
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.05.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,14024 TL'dir. 26.05.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 26.05.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032869
BIST
11:342.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,16
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
11:3416,3967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0479
|Açılış
|: 16,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,3983
En Düşük
16,3130
11:3417,5981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0385
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
11:34980,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,52
|Açılış
|: 979,93
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,33
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler11:32
|RODRG
|17,60
|3.450.390
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,99
|12.773.323
|% 9,91
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|HATEK
|20,86
|13.470.961
|% 7,53
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|AKFGY
|2,90
|95.485.227
|% -4,61
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|PENTA
|392,70
|36.463.724
|% -3,04
|
|MEPET
|3,56
|10.403.475
|% -3,00
|
|THYAO
|44,40
|1.229.480.253
|% -0,13
|
|KARSN
|6,58
|915.226.642
|% 2,81
|
|EREGL
|33,42
|848.991.889
|% 3,08
|
|KRDMD
|14,90
|815.642.161
|% 1,71
|
|KOZAL
|192,40
|453.731.223
|% -0,67
|
|KARSN
|6,58
|915.226.642
|% 2,81
|
|DOHOL
|3,83
|315.847.650
|% 1,86
|
|SKBNK
|1,30
|82.116.791
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,63
|156.658.400
|% 0,77
|
|HALKB
|5,66
|334.444.573
|% 2,35
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3889
|16,3987
|% 0,31
|
|Euro
|17,5909
|17,6044
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,6202
|20,7236
|% 0,36
|
|Frank
|17,0335
|17,1361
|% 0,33
|
|Riyal
|4,3571
|4,3790
|% 0,29
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,45
|
|Altın Gr.
|979
|979
|6,85
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,28
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,15
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,41
|
Seans Raporu
11:32
daha fazla
-
11:47QUAGR
Yüzde 7.11 oranında artışla 27.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 627, 457 adet işlem
-
11:46RODRG
Yüzde 10.00 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 844 adet işlem
-
11:45GEDIK
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 709, 659 adet işlem
-
11:44BAGFS
Yüzde 4.07 oranında artışla 18.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 123, 297 adet işlem
-
11:43XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 11, 320.00 milyon TL de