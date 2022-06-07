***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2022 12:08
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.06.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,151258 TL'dir. 06.06.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.06.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035173
BIST
14:552.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,54
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:5516,7648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1914
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
14:5517,9135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1720
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:55995,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 15,03
|Açılış
|: 995,79
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:53
|MARTI
|1,43
|41.612.696
|% 43,00
|
|INTEM
|62,70
|23.066.950
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.622.556
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,70
|43.707.504
|% 9,62
|
|QUAGR
|29,38
|91.748.435
|% 8,81
|
|TOASO
|73,50
|1.301.789.586
|% -6,67
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,96
|40.575.582
|% -3,87
|
|PINSU
|5,14
|39.745.283
|% -3,56
|
|RODRG
|16,36
|1.927.564
|% -3,20
|
|THYAO
|48,02
|2.542.432.010
|% 0,33
|
|SASA
|44,32
|1.951.509.673
|% 0,09
|
|SAHOL
|21,24
|1.313.479.833
|% 1,43
|
|TOASO
|73,50
|1.301.789.586
|% -6,67
|
|KARSN
|7,33
|1.199.580.205
|% 1,10
|
|ODAS
|3,08
|743.054.271
|% 2,67
|
|KARSN
|7,33
|1.199.580.205
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,88
|437.209.252
|% 0,35
|
|TSKB
|2,39
|341.145.842
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,94
|691.522.879
|% -0,80
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7553
|16,7602
|% 1,13
|
|Euro
|17,9099
|17,9453
|% 1,15
|
|Sterlin
|20,8789
|20,9836
|% 0,92
|
|Frank
|17,0895
|17,1924
|% 0,58
|
|Riyal
|4,4553
|4,4776
|% 1,21
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|6,45
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,50
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|81,00
|
|Tam
|6.614
|6.779
|87,30
|
|Yarım
|3.197
|3.279
|42,23
|
|Çeyrek
|1.603
|1.640
|21,11
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,14
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,49
|
Seans Raporu
14:53
daha fazla
-
15:07TEKTU
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 332, 416 adet işlem
-
15:03PINSU
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 652, 657 adet işlem
-
15:01TOASO
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 73.60 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 509, 921 adet işlem
-
15:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, SAHOL, PGSUS
-
15:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 33 kaybederek (% -0.43 ) 2, 370