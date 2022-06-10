***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2022 11:13
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.06.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,146749 TL'dir. 09.06.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.06.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036662
BIST
11:162.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 17,42
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
11:1617,2048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0872
|Açılış
|: 17,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
11:1618,3055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0490
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
11:161.021,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.021,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler11:15
|MAVI
|47,30
|80.214.604
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|6.915.689
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|303.138.953
|% 9,92
|
|UFUK
|50,40
|1.548.927
|% 9,80
|
|TBORG
|22,88
|606.869
|% 9,47
|
|TSGYO
|6,09
|61.395.974
|% -9,78
|
|OYYAT
|64,70
|27.027.631
|% -6,03
|
|PSGYO
|9,99
|38.768.499
|% -3,20
|
|KSTUR
|212,10
|106.050
|% -3,15
|
|MZHLD
|80,55
|275.884
|% -2,95
|
|THYAO
|48,34
|1.978.340.532
|% 0,00
|
|SISE
|22,60
|703.568.458
|% -1,57
|
|AKBNK
|8,67
|696.818.721
|% 3,58
|
|YKBNK
|4,81
|597.469.650
|% 3,44
|
|GARAN
|15,57
|584.570.436
|% 1,76
|
|YKBNK
|4,81
|597.469.650
|% 3,44
|
|EKGYO
|2,66
|304.685.653
|% -0,75
|
|DOHOL
|4,18
|367.802.864
|% 0,48
|
|AKBNK
|8,67
|696.818.721
|% 3,58
|
|SEGYO
|1,21
|66.077.552
|% 1,68
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1997
|17,2143
|% 0,56
|
|Euro
|18,2787
|18,3101
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,4066
|21,5139
|% 0,11
|
|Frank
|17,5186
|17,6241
|% 0,45
|
|Riyal
|4,5729
|4,5958
|% 0,27
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-1,30
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,75
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|0,02
|
|B. Petrol
|122
|122
|-0,83
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:30UFUK
Yüzde 6.75 oranında artışla 49.00 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 928 adet işlem
-
11:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 79 artarak (% 0.52 ) 2, 853
-
11:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
11:28
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SISE
-
11:28XU100
Endeks 2, 587 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 12, 991.00 milyon TL de