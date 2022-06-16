***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2022 11:00
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.06.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,146752 TL'dir. 15.06.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.06.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037590
BIST
11:042.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,33
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
11:0417,3110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0733
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3185
En Düşük
17,1975
11:0418,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0385
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
17,9707
11:041.017,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.017,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler11:04
|UFUK
|73,70
|3.207.087
|% 10,00
|
|PKENT
|159,10
|41.116.681
|% 9,95
|
|YGGYO
|22,38
|7.984.030
|% 9,92
|
|TETMT
|262,50
|13.784.137
|% 7,85
|
|MAKTK
|3,33
|27.629.310
|% 7,77
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|ENKAI
|17,82
|107.545.626
|% -5,06
|
|ULAS
|2,98
|993.690
|% -3,87
|
|BOBET
|6,61
|22.248.591
|% -3,64
|
|THYAO
|48,04
|1.822.794.117
|% -0,83
|
|EREGL
|30,26
|914.137.897
|% 1,00
|
|SASA
|46,28
|833.755.370
|% 3,49
|
|SISE
|21,76
|507.453.434
|% -0,18
|
|KRDMD
|13,38
|375.259.789
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,61
|121.563.943
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,15
|46.079.142
|% 0,88
|
|TSKB
|2,17
|82.437.202
|% 0,93
|
|THYAO
|48,04
|1.822.794.117
|% -0,83
|
|YKBNK
|4,72
|159.313.588
|% -0,84
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3029
|17,3110
|% 0,43
|
|Euro
|18,0144
|18,0581
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,8506
|20,9552
|% -0,26
|
|Frank
|17,5423
|17,6480
|% 1,66
|
|Riyal
|4,5958
|4,6188
|% 0,42
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-2,43
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.754
|6.855
|-16,00
|
|Yarım
|3.316
|3.353
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|-0,02
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,52
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:19ENKAI
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 17.91 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 507, 894 adet işlem
-
11:18ULAS
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 378, 343 adet işlem
-
11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 29 kaybederek (% -0.15 ) 2, 774
-
11:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, SASA
-
11:17XU100
Endeks 2, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 9, 348.00 milyon TL de