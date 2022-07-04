***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 11:44
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.07.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,144794 TL'dir. 01.07.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 01.07.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041035
BIST
14:272.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 23,16
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.456
14:2716,8327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0782
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8337
En Düşük
16,7215
14:2717,6167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1378
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
14:27977,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,86
|Açılış
|: 977,91
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler14:25
|OYAYO
|9,49
|7.987.647
|% 9,71
|
|BERA
|15,26
|276.950.736
|% 9,08
|
|KLKIM
|23,66
|106.429.865
|% 8,63
|
|KMPUR
|36,48
|102.108.688
|% 7,93
|
|PEGYO
|2,08
|22.346.844
|% 7,77
|
|CANTE
|40,22
|63.825.668
|% -8,92
|
|MZHLD
|87,10
|16.259.201
|% -6,39
|
|MAKIM
|15,18
|130.597.237
|% -6,18
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|LIDFA
|10,53
|29.188.600
|% -5,56
|
|THYAO
|49,26
|1.453.436.680
|% -0,08
|
|KOZAL
|197,60
|1.316.017.801
|% 5,67
|
|SISE
|21,80
|903.291.585
|% 2,16
|
|EREGL
|26,72
|687.419.550
|% -1,26
|
|KOZAA
|28,62
|635.374.279
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,87
|528.430.684
|% 2,14
|
|ODAS
|2,82
|249.213.427
|% -2,42
|
|YKBNK
|4,41
|263.882.138
|% 0,00
|
|TSKB
|2,05
|103.880.123
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,25
|474.913.802
|% -0,35
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8273
|16,8336
|% 0,47
|
|Euro
|17,6020
|17,6173
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,3912
|20,4935
|% 0,91
|
|Frank
|17,4543
|17,5595
|% 0,37
|
|Riyal
|4,4702
|4,4926
|% 0,42
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,74
|
|Altın Gr.
|978
|978
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.531
|6.630
|14,00
|
|Tam
|6.537
|6.614
|24,00
|
|Yarım
|3.200
|3.234
|12,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,63
|
Seans Raporu
14:25
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-
14:39XU100
Endeks 2, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 14, 429.00 milyon TL de
-
14:39PINSU
Yüzde 7.09 oranında artışla 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 626, 444 adet işlem
-
14:38ECILC
Yüzde 5.40 oranında artışla 10.74 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 766, 994 adet işlem
-
14:37LIDER
Yüzde 4.49 oranında artışla 22.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 158, 646 adet işlem
-
14:36BMSTL
Yüzde 4.04 oranında artışla 18.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 978, 849 adet işlem