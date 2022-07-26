***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 10:29
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.07.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,160433 TL'dir. 25.07.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.07.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047671
BIST
11:442.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 15,46
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
11:4417,8749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1028
|Açılış
|: 17,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7680
11:4418,2760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0748
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,1811
11:44989,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,52
|Açılış
|: 989,59
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler11:43
|NTGAZ
|9,84
|27.823.781
|% 9,94
|
|AKFGY
|2,59
|183.032.753
|% 8,82
|
|DOBUR
|56,95
|8.327.262
|% 8,48
|
|BIZIM
|20,50
|34.522.458
|% 7,95
|
|AKMGY
|51,10
|5.370.112
|% 7,35
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|KLRHO
|16,94
|132.960.483
|% -5,36
|
|RTALB
|9,77
|52.250.452
|% -4,31
|
|ESCAR
|53,65
|8.318.365
|% -3,94
|
|THYAO
|50,15
|1.533.024.610
|% 1,23
|
|EKGYO
|3,25
|894.861.368
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,81
|583.996.830
|% 0,00
|
|GARAN
|15,36
|408.985.292
|% -1,85
|
|TUPRS
|262,70
|405.843.911
|% 3,83
|
|EKGYO
|3,25
|894.861.368
|% 2,52
|
|SKBNK
|1,58
|292.110.502
|% 6,04
|
|YKBNK
|4,81
|583.996.830
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,59
|183.032.753
|% 8,82
|
|TSKB
|2,42
|152.749.542
|% -0,41
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8708
|17,8762
|% 0,59
|
|Euro
|18,2577
|18,2788
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,4511
|21,5587
|% 0,44
|
|Frank
|18,4670
|18,5782
|% 0,60
|
|Riyal
|4,7454
|4,7692
|% 0,60
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|2,53
|
|Altın Gr.
|989
|990
|6,52
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.651
|6.722
|6,00
|
|Yarım
|3.241
|3.286
|3,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.643
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,69
|
Seans Raporu
11:43
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11:57AGHOL
Yüzde 4.68 oranında artışla 60.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 457 adet işlem
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11:56AKFGY
Yüzde 8.82 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 538, 292 adet işlem
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11:55XU100
Endeks 2, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 10, 738.00 milyon TL de
-
11:55ASUZU
Yüzde 5.91 oranında artışla 224.00 lira fiyatla işlem gören hissede 841, 350 adet işlem
-
11:54BIZIM
Yüzde 7.85 oranında artışla 20.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 694, 753 adet işlem