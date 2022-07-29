***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2022 11:59
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.07.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,159228 TL'dir. 28.07.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.07.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049157
BIST
12:032.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,73
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
12:0317,9082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0141
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
12:0318,2988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,2305
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
12:031.015,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.015,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler12:01
|KRPLS
|5,65
|533.975.206
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.446.004
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,77
|22.298.351
|% 8,45
|
|YAYLA
|6,24
|38.527.531
|% 7,77
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|LIDFA
|8,85
|29.940.446
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|10.409.721
|% -9,97
|
|SNGYO
|6,17
|50.073.975
|% -6,09
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|THYAO
|49,60
|1.001.503.065
|% -0,20
|
|FROTO
|297,30
|660.454.904
|% 4,32
|
|KRPLS
|5,65
|533.975.206
|% 9,92
|
|SISE
|21,26
|390.073.613
|% 0,09
|
|YKBNK
|4,66
|327.287.543
|% 0,43
|
|EKGYO
|3,09
|321.942.372
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,67
|165.680.707
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,65
|533.975.206
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,66
|327.287.543
|% 0,43
|
|TSKB
|2,65
|161.540.364
|% 1,53
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8814
|17,9075
|% -0,08
|
|Euro
|18,2625
|18,2966
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,7276
|21,8365
|% -0,21
|
|Frank
|18,7267
|18,8395
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7534
|4,7772
|% -0,14
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,20
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|1,54
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.737
|6.814
|-20,00
|
|Yarım
|3.283
|3.331
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.665
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,99
|20,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,92
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16UFUK
Yüzde 4.72 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 973 adet işlem
-
12:15KTSKR
Yüzde 6.24 oranında artışla 42.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 738 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 2, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 9, 331.00 milyon TL de
-
12:13TMSN
Yüzde 7.40 oranında artışla 49.08 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 122, 100 adet işlem
-
12:12IHGZT
Yüzde 9.86 oranında artışla 0.78 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 305, 058 adet işlem