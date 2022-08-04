***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 10:33
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,158798 TL'dir. 03.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.08.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051717
BIST
10:542.723
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 38,07
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.725
En Düşük
2.701
10:5417,9694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9786
En Düşük
17,9146
10:5418,3201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0780
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3252
En Düşük
18,2123
10:541.024,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,64
|Açılış
|: 1.024,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.025,62
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler10:54
|KRPLS
|8,26
|54.580.211
|% 9,99
|
|YEOTK
|24,10
|65.361.864
|% 9,95
|
|EKIZ
|7,00
|176.533
|% 8,86
|
|YAYLA
|4,96
|19.996.587
|% 8,53
|
|TMSN
|58,50
|190.039.392
|% 8,23
|
|SNKRN
|17,57
|108.987
|% -4,98
|
|KZBGY
|49,26
|18.660.587
|% -4,81
|
|AYCES
|64,60
|1.554.217
|% -2,86
|
|KLRHO
|17,87
|3.020.502
|% -2,83
|
|SANEL
|10,88
|1.077.378
|% -2,68
|
|HEKTS
|37,88
|1.648.040.452
|% 6,64
|
|THYAO
|55,80
|1.448.673.241
|% 1,45
|
|SISE
|23,66
|738.342.906
|% 1,63
|
|SASA
|50,75
|470.930.821
|% 1,83
|
|EREGL
|27,98
|386.961.718
|% 1,16
|
|ZOREN
|2,44
|250.995.754
|% 6,55
|
|EKGYO
|3,23
|293.703.555
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,93
|152.396.424
|% 5,46
|
|SEGYO
|1,13
|71.999.378
|% -2,59
|
|YKBNK
|4,97
|309.926.212
|% 1,02
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9584
|17,9694
|% 0,24
|
|Euro
|18,2969
|18,3201
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,7960
|21,9053
|% 0,40
|
|Frank
|18,6064
|18,7185
|% 0,11
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,27
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|7,86
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|7,73
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.875
|6.938
|35,00
|
|Yarım
|3.350
|3.392
|17,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.695
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|96,40
|96,40
|-0,38
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
11:09ULUUN
Yüzde 5.38 oranında artışla 23.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 890, 747 adet işlem
-
11:08DARDL
Yüzde 6.15 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 588, 855 adet işlem
-
11:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 38 artarak (% 1.51 ) 2, 921
-
11:07
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, ZOREN, GUSGR
-
11:07
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse HEKTS, THYAO, SISE