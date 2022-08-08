***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 10:40
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,166344 TL'dir. 05.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.08.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052811
BIST
10:262.772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 22,00
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.779
En Düşük
2.759
10:2617,9707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0585
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
10:2618,3322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0909
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3382
En Düşük
18,1988
10:261.027,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.026,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.026,66
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler10:26
|SAFKR
|9,71
|15.607.745
|% 9,97
|
|OBASE
|15,36
|9.098.742
|% 9,95
|
|EDATA
|16,25
|18.589.768
|% 9,95
|
|AVTUR
|2,45
|1.859.459
|% 9,87
|
|ORMA
|38,88
|208.319
|% 8,66
|
|ASUZU
|267,30
|9.398.535
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|118.159.587
|% -9,80
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|KRPLS
|6,96
|61.394.837
|% -6,45
|
|KZBGY
|41,98
|4.218.279
|% -5,37
|
|THYAO
|57,95
|987.550.231
|% -0,43
|
|EREGL
|28,20
|467.134.484
|% 2,25
|
|SASA
|51,30
|427.249.404
|% 3,01
|
|SISE
|23,72
|384.591.655
|% 1,37
|
|YKBNK
|5,19
|278.762.279
|% -0,95
|
|SKBNK
|2,38
|220.235.914
|% 7,69
|
|TSKB
|3,25
|202.975.689
|% 2,20
|
|EKGYO
|3,46
|191.166.238
|% -1,14
|
|YKBNK
|5,19
|278.762.279
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,14
|171.201.996
|% 0,49
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9420
|17,9707
|% 0,33
|
|Euro
|18,3170
|18,3322
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,6744
|21,7831
|% 0,54
|
|Frank
|18,6414
|18,7537
|% 0,51
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,24
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,69
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|3,69
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.869
|6.946
|-44,00
|
|Yarım
|3.347
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.697
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,13
|
|B. Petrol
|96,03
|96,03
|1,11
|
Seans Raporu
10:26
daha fazla
-
10:40SAFKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 9.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 575, 389 adet işlem
-
10:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 76 artarak (% 0.70 ) 2, 977
-
10:39
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SKBNK
-
10:39
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
10:39XU100
Endeks 2, 771 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 7, 681.00 milyon TL de