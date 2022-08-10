***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2022 11:11
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.08.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,168259 TL'dir. 09.08.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.08.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054044
BIST
17:262.820
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 34,74
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.823
En Düşük
2.764
17:2617,9071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:2618,5328
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2551
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:261.035,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.035,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:24
|ASUZU
|264,60
|197.609.841
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|385.952.737
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|247.972.522
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|29.933.035
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|18.215.199
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|14.649.966
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.516.230.900
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|KOZAL
|157,50
|1.717.209.518
|% -9,27
|
|THYAO
|59,95
|4.379.053.432
|% 2,30
|
|YKBNK
|5,38
|2.400.160.909
|% 2,67
|
|AKBNK
|9,78
|1.899.878.053
|% 3,16
|
|EKGYO
|3,64
|1.750.827.955
|% 5,20
|
|GARAN
|16,71
|1.743.127.822
|% 4,24
|
|EKGYO
|3,64
|1.750.827.955
|% 5,20
|
|YKBNK
|5,38
|2.400.160.909
|% 2,67
|
|ODAS
|4,02
|1.184.367.712
|% -4,06
|
|ZOREN
|2,71
|786.363.011
|% 4,63
|
|ISCTR
|6,03
|1.358.629.177
|% 1,17
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8928
|17,9034
|% 0,03
|
|Euro
|18,5084
|18,5287
|% 1,37
|
|Sterlin
|21,8283
|21,9377
|% 1,21
|
|Frank
|18,9591
|19,0733
|% 1,33
|
|Riyal
|4,7472
|4,7711
|% -0,07
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|4,33
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.937
|7.004
|7,00
|
|Yarım
|3.380
|3.424
|3,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.712
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|0,10
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|-2,00
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:39GSRAY
Yüzde 4.99 oranında artışla 5.47 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 309, 211 adet işlem
-
17:38GRNYO
Yüzde 7.87 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 124, 161 adet işlem
-
17:37MEPET
Yüzde 5.50 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893, 362 adet işlem
-
17:36XU100
Endeks 2, 815 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 07 üstünde . İşlem hacmi 42, 055.00 milyon TL de
-
17:36OZRDN
Yüzde 4.40 oranında artışla 19.00 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 720 adet işlem