***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2022 10:44
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,204604 TL'dir. 15.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.09.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063515
BIST
13:103.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 6,23
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.378
En Düşük
3.318
13:1018,2774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
13:1018,2470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0181
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
13:10974,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,26
|Açılış
|: 974,69
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler13:08
|MERKO
|5,92
|26.014.636
|% 9,83
|
|COSMO
|50,50
|1.092.980
|% 9,78
|
|IZFAS
|3,62
|11.296.043
|% 9,70
|
|ALMAD
|3,50
|19.283.568
|% 9,03
|
|ULUFA
|5,70
|50.504.968
|% 8,99
|
|NTHOL
|10,73
|14.011.567
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|70.842.844
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|1.744.587
|% -9,97
|
|ISGYO
|17,08
|50.630.654
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|6.285.004
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,16
|3.568.550.860
|% -4,85
|
|ISCTR
|9,08
|3.403.226.529
|% -0,87
|
|YKBNK
|7,22
|2.996.493.030
|% 1,98
|
|GARAN
|22,30
|2.864.867.760
|% -6,93
|
|HALKB
|9,97
|2.227.434.196
|% -9,69
|
|YKBNK
|7,22
|2.996.493.030
|% 1,98
|
|ISCTR
|9,08
|3.403.226.529
|% -0,87
|
|EKGYO
|4,22
|1.524.997.659
|% 6,03
|
|AKBNK
|12,16
|3.568.550.860
|% -4,85
|
|HALKB
|9,97
|2.227.434.196
|% -9,69
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2716
|18,2755
|% 0,06
|
|Euro
|18,2408
|18,2482
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,7237
|20,8277
|% -0,79
|
|Frank
|18,8976
|19,0114
|% -0,14
|
|Riyal
|4,8487
|4,8730
|% -0,01
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-4,85
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.707
|-79,00
|
|Tam
|6.620
|6.684
|-28,00
|
|Yarım
|3.226
|3.267
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.634
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,90
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,72
|90,72
|-0,14
|