***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 10:24
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,202922 TL'dir. 19.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.09.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064170
BIST
10:533.262
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 62,66
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.276
En Düşük
3.221
10:5318,3088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
10:5318,3644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
10:53984,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,58
|Açılış
|: 984,72
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler10:53
|HKTM
|37,42
|33.083.867
|% 9,93
|
|PRDGS
|4,15
|16.116.537
|% 8,07
|
|PINSU
|8,65
|14.246.480
|% 7,59
|
|ORCAY
|27,92
|32.166.642
|% 7,38
|
|ZOREN
|3,52
|192.240.329
|% 7,32
|
|MERKO
|5,86
|28.780.175
|% -9,98
|
|TSKB
|3,97
|8.393.255
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|1.883.974
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|2.021.886
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,51
|2.142.183.692
|% -9,08
|
|VAKBN
|8,51
|2.142.183.692
|% -9,08
|
|THYAO
|71,90
|896.502.945
|% 4,58
|
|ISCTR
|8,17
|762.147.683
|% 3,55
|
|ASELS
|30,98
|756.382.181
|% 1,84
|
|HALKB
|8,38
|712.387.488
|% -6,37
|
|VAKBN
|8,51
|2.142.183.692
|% -9,08
|
|ISCTR
|8,17
|762.147.683
|% 3,55
|
|YKBNK
|7,13
|598.731.755
|% 5,79
|
|HALKB
|8,38
|712.387.488
|% -6,37
|
|EKGYO
|4,08
|309.961.727
|% 3,55
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2974
|18,3088
|% 0,08
|
|Euro
|18,3474
|18,3644
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,8992
|21,0040
|% 0,38
|
|Frank
|18,9118
|19,0257
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8537
|4,8780
|% 0,22
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-3,71
|
|Altın Gr.
|984
|984
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.686
|6.776
|-13,00
|
|Yarım
|3.258
|3.300
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,46
|92,46
|0,46
|
Seans Raporu
10:53
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11:07SMRTG
Yüzde 6.92 oranında artışla 49.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 813, 913 adet işlem
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11:06PINSU
Yüzde 7.34 oranında artışla 8.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 675, 168 adet işlem
-
11:05XU100
Endeks 3, 269 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 18 üstünde . İşlem hacmi 13, 259.00 milyon TL de
-
11:04HKTM
Yüzde 9.99 oranında artışla 37.44 lira fiyatla işlem gören hissede 889, 944 adet işlem
-
11:03HDFGS
Yüzde 6.00 oranında artışla 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 085, 366 adet işlem