***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2022 10:06
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,206727 TL'dir. 21.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.09.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064621
BIST
10:473.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 33,81
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.281
En Düşük
3.237
10:4718,3663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0393
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3822
En Düşük
18,3174
10:4718,1616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1326
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,1695
En Düşük
18,0126
10:47980,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,87
|Açılış
|: 980,65
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
987,89
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler10:47
|ULUSE
|130,60
|15.554.924
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,71
|17.447.705
|% 9,76
|
|SMRTG
|56,40
|164.165.666
|% 8,67
|
|ULUFA
|7,78
|20.125.814
|% 8,21
|
|BAGFS
|23,60
|164.770.156
|% 7,96
|
|PINSU
|7,22
|16.369.404
|% -9,98
|
|ISGYO
|11,23
|3.227.176
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|198.574.473
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|19.572.550
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|THYAO
|70,15
|823.290.563
|% 0,57
|
|SISE
|27,56
|651.921.907
|% 2,61
|
|ZOREN
|4,13
|448.646.805
|% 4,29
|
|AKBNK
|11,58
|446.805.025
|% 0,52
|
|YKBNK
|7,13
|431.322.852
|% 2,00
|
|ZOREN
|4,13
|448.646.805
|% 4,29
|
|EKGYO
|3,90
|389.513.837
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,81
|198.574.473
|% -9,94
|
|YKBNK
|7,13
|431.322.852
|% 2,00
|
|AKBNK
|11,58
|446.805.025
|% 0,52
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3562
|18,3663
|% 0,21
|
|Euro
|18,1389
|18,1616
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,6196
|20,7230
|% 0,12
|
|Frank
|18,7360
|18,8489
|% -0,82
|
|Riyal
|4,8656
|4,8900
|% 0,17
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-13,06
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.652
|6.730
|-66,00
|
|Yarım
|3.241
|3.290
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.645
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,08
|
|B. Petrol
|90,27
|90,27
|0,44
|
Seans Raporu
10:47
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11:01NTHOL
Yüzde 6.55 oranında artışla 10.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 043, 154 adet işlem
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11:00AKSEN
Yüzde 7.41 oranında artışla 31.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 468, 146 adet işlem
-
10:59EGGUB
Yüzde 7.69 oranında artışla 72.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 201, 540 adet işlem
-
10:58IZMDC
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 744, 499 adet işlem
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10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 94 artarak (% 1.08 ) 3, 558